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Политика

Станислав Стармолотов пообещал работать на благо Пскова

30 октября 2026 года, 12:15

Избранный главой Пскова Станислав Стармолотов поблагодарил депутатов за поддержку и заявил, что сделает все для процветания города. Об этом сообщает ПАИ.

Станислав Стармолотов пообещал работать на благо Пскова

Фото редакции

В своем выступлении на 54-й сессии гордумы он признался, что был удивлен единогласному решению. «Спасибо огромное за то доверие, которое вы мне оказали. В свою очередь обязуюсь и клянусь, что дальше мы также будем работать на благо нашего великого, древнего города, на благо жителей нашего города, наших дорогих псковичей. Я сделаю всё, чтобы оправдать ваше доверие, и наш город дальше процветал и развивался. Спасибо ещё раз», – заявил Станислава Стармолотова.

Напомним, что в ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали все 22 депутата Псковской городской Думы, которые присутствовали в зале.

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