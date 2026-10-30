В Псковской области инвесторам помогут бесплатные юристы Фонда инвестразвития

Предприниматели Псковской области могут получить бесплатные юридические консультации и поддержку в Фонде инвестиционного развития региона. Об этом на II Инвестиционном форуме гостеприимства сегодня, 30 октября, сообщила гендиректор организации Екатерина Ершова, сообщает Псковское агентство информации.

Она напомнила, что фонд работает как некоммерческая структура и не взимает плату за услуги. Инвестору закрепляют персонального менеджера, который находится внутри государственной системы. Это дает ему доступ к оперативной информации и более широкие компетенции по сравнению с внешним консультантом.

По словам Екатерины Ершовой, организация берет на себя и смежные вопросы, которые не связаны с инвестициями напрямую, но тормозят запуск проекта.

Речь идет об административных барьерах: их обсуждают с органами власти, если проблема действительно обоснована и требует решения. Обратиться в фонд можно лично или по телефону, консультации также предоставляют бесплатно.

Напомним, организаторы мероприятия – правительство Псковской области и региональный Фонд инвестиционного развития, партнер – Россельхозбанк.