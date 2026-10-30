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Общество

В Псковской области инвесторам помогут бесплатные юристы Фонда инвестразвития

30 октября 2026 года, 11:45

Предприниматели Псковской области могут получить бесплатные юридические консультации и поддержку в Фонде инвестиционного развития региона. Об этом на II Инвестиционном форуме гостеприимства сегодня, 30 октября, сообщила гендиректор организации Екатерина Ершова, сообщает Псковское агентство информации.

В Псковской области инвесторам помогут бесплатные юристы Фонда инвестразвития

Фото: ПАИ

Она напомнила, что фонд работает как некоммерческая структура и не взимает плату за услуги. Инвестору закрепляют персонального менеджера, который находится внутри государственной системы. Это дает ему доступ к оперативной информации и более широкие компетенции по сравнению с внешним консультантом.

По словам Екатерины Ершовой, организация берет на себя и смежные вопросы, которые не связаны с инвестициями напрямую, но тормозят запуск проекта. 

Речь идет об административных барьерах: их обсуждают с органами власти, если проблема действительно обоснована и требует решения. Обратиться в фонд можно лично или по телефону, консультации также предоставляют бесплатно.

Напомним, организаторы мероприятия – правительство Псковской области и региональный Фонд инвестиционного развития, партнер – Россельхозбанк.

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