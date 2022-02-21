Гирлянды на улице Пушкина, круглогодичное ярмарочное пространство, дизайнерские люки, бинокли и фотозоны могут появится в центре региональной столицы уже к концу 2022 года. «Псковская правда» узнала подробности.

Точки притяжения

Псков участвует в конкурсе проектов по созданию привлекательной туристической среды в исторической части города. Для этого был подготовлен так называемый «туристический код»: единое пространство с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами, артобъектами и современной системой навигации. «Участие позволит нам получить федеральное финансирование», - рассказывает первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова. Условий было несколько. Во-первых, задействованная территория не должна превышать более 100 га (у псковичей – 96,5 га), во-вторых, находиться она должна в исторической части города, где 50% зданий не старше 1960 года постройки (решено было включить часть Окольного города, которая по форме напоминает сердце). В-третьих, количество жителей, проживающих на этой территории должно быть от 1 000 до 5 000 человек.

Мы только подаем заявку, но у нас очень хорошая основа. Мы не просто разработали код города, при его разработке мы основывались на стратегических документах: плане устойчивого развития Пскова до 2030 года, мастер-плане устойчивого развития туризма, концепции развития связной велотранспортной системы, дизайн-коде. У нас хорошие шансы в этом конкурсе победить Ирина Иванова, первый заместитель главы администрации Пскова

Конкурс проводится впервые, поэтому некоторые шероховатости в его организации наблюдались. Так, к примеру, периодически менялись требования. «Сначала смотровые площадки были предусмотрены, а потом из общей концепции их пришлось убирать, - поясняет Ирина Иванова. – Но как бы там ни было, главная задумка – насытить центр Пскова некой индивидуальностью, сделать его территорию для туристов более понятной и комфортной». Власти города намерены сделать «Сердце Пскова» интерактивным пространством с определенными точками притяжения. Их будет несколько. Одна из них – пешеходная часть улицы Пушкина, где не только обустроят круглогодичный ярмарочный комплекс, но и сделают гирляндное освещение.

«Это будет некая имитация звездного неба, кто был в Москве на улице Никольской, поймет о чем речь», – пояснила Ирина Иванова.

Идеи приветствуются

По мнению разработчиков проекта, преобразование пешеходной части улицы Пушкина в ярмарочное многофункциональное рекреационное пространство позволит сформировать новый центр туристского притяжения, будет способствовать развитию малого предпринимательства, продвижению местных товаров и локальных брендов, а также вернет историческое предназначение данной улицы – «новый торг». Появятся в городе и новые арт-объекты. В заявке их 20, а вот что это будет – вопрос пока не решенный. «Были предложения разместить на улицах города небольшие – максимум до 30-50 сантиметров – фигурки героев из сказок Пушкина или небольших барсиков, которые могут сидеть в разных позах и локациях. Туристы, гуляя по городу, будут находить их, отмечать в специальном паспорте или в приложении, которое мы планируем разработать», - рассказала Ирина Иванова.

Есть идеи, связанные с нанесением граффити на фасады домов и ограждения. «Мы не хотим уходить в сторону муралов, тем более в центре города они уже есть, – отметила заместитель сити-менеджера. – А вот если взять кирпичный ничем не примечательный забор на улице Калинина и нанести на него снетков, таких же, как на люках, получится интересный вариант». Среди других задумок – мобильная сцена, которую можно будет разместить не только на спуске с улицы Детской к реке, но и в любом другом месте в городе. Интересен и вариант с созданием фотозон: больших рамок напротив открыточных видов. Одну из них предлагают расположить напротив Мирожского монастыре, вторую – в Детском парке у храма Василия на Горке. «Но это не постоянные локации, они могут постоянно меняться», – отмечает Ирина Иванова. С набережной реки Великой можно будет любоваться достопримечательностями Пскова через стационарные бинокли. Один поставят в парке Городов-побратимов, второй – ближе к улице Детской, а третий – на улице Георгиевской. За небольшую плату любой желающий сможет рассмотреть город в подробностях. В рамках проекта запланировано оснащение туристское-информационного центра широкоформатным интерактивным оборудованием. Кроме того, сам Центр постараются сделать привлекательным для туристов. На первом этаже откроют кафе, во дворе поставят удобные лежаки, увеличат количество мастер-классов по народному мастерству. Окончательного решения о том, как все будет выглядеть, пока нет. «Разработана лишь общая концепция, – отметила Ирина Иванова. – Сейчас мы готовы обсуждать с общественностью все возможные варианты, организовывать конкурсы в рамках имеющейся концепции. Приветствуем любые идеи».