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Экономика / Туризм

Сердце Пскова

В городе разработали туристский код

Текст:
Ольга Нефёдова
21 февраля 2022 года, 20:06
Фото: Слайд из презентации «Сердце Пскова»
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Гирлянды на улице Пушкина, круглогодичное ярмарочное пространство, дизайнерские люки, бинокли и фотозоны могут появится в центре региональной столицы уже к концу 2022 года. «Псковская правда» узнала подробности.

Точки притяжения

Псков участвует в конкурсе проектов по созданию привлекательной туристической среды в исторической части города. Для этого был подготовлен так называемый «туристический код»: единое пространство с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами, артобъектами и современной системой навигации.

«Участие позволит нам получить федеральное финансирование», - рассказывает первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

Условий было несколько. Во-первых, задействованная территория не должна превышать более 100 га (у псковичей – 96,5 га), во-вторых, находиться она должна в исторической части города, где 50% зданий не старше 1960 года постройки (решено было включить часть Окольного города, которая по форме напоминает сердце). В-третьих, количество жителей, проживающих на этой территории должно быть от 1 000 до 5 000 человек.

Мы только подаем заявку, но у нас очень хорошая основа. Мы не просто разработали код города, при его разработке мы основывались на стратегических документах: плане устойчивого развития Пскова до 2030 года, мастер-плане устойчивого развития туризма, концепции развития связной велотранспортной системы, дизайн-коде. У нас хорошие шансы в этом конкурсе победить

Сердце ПсковаИрина Иванова, первый заместитель главы администрации Пскова

Конкурс проводится впервые, поэтому некоторые шероховатости в его организации наблюдались. Так, к примеру, периодически менялись требования. «Сначала смотровые площадки были предусмотрены, а потом из общей концепции их пришлось убирать, - поясняет Ирина Иванова. – Но как бы там ни было, главная задумка – насытить центр Пскова некой индивидуальностью, сделать его территорию для туристов более понятной и комфортной».

Власти города намерены сделать «Сердце Пскова» интерактивным пространством с определенными точками притяжения. Их будет несколько. Одна из них – пешеходная часть улицы Пушкина, где не только обустроят круглогодичный ярмарочный комплекс, но и сделают гирляндное освещение.

Сердце Пскова

Слайд из презентации «Сердце Пскова»
«Это будет некая имитация звездного неба, кто был в Москве на улице Никольской, поймет о чем речь», – пояснила Ирина Иванова.

Идеи приветствуются

По мнению разработчиков проекта, преобразование пешеходной части улицы Пушкина в ярмарочное многофункциональное рекреационное пространство позволит сформировать новый центр туристского притяжения, будет способствовать развитию малого предпринимательства, продвижению местных товаров и локальных брендов, а также вернет историческое предназначение данной улицы – «новый торг».

Появятся в городе и новые арт-объекты. В заявке их 20, а вот что это будет – вопрос пока не решенный. «Были предложения разместить на улицах города небольшие – максимум до 30-50 сантиметров – фигурки героев из сказок Пушкина или небольших барсиков, которые могут сидеть в разных позах и локациях. Туристы, гуляя по городу, будут находить их, отмечать в специальном паспорте или в приложении, которое мы планируем разработать», - рассказала Ирина Иванова.

Сердце Пскова

Слайд из презентации «Сердце Пскова»
Есть идеи, связанные с нанесением граффити на фасады домов и ограждения. «Мы не хотим уходить в сторону муралов, тем более в центре города они уже есть, – отметила заместитель сити-менеджера. – А вот если взять кирпичный ничем не примечательный забор на улице Калинина и нанести на него снетков, таких же, как на люках, получится интересный вариант».

Среди других задумок – мобильная сцена, которую можно будет разместить не только на спуске с улицы Детской к реке, но и в любом другом месте в городе. Интересен и вариант с созданием фотозон: больших рамок напротив открыточных видов. Одну из них предлагают расположить напротив Мирожского монастыре, вторую – в Детском парке у храма Василия на Горке. «Но это не постоянные локации, они могут постоянно меняться», – отмечает Ирина Иванова.

С набережной реки Великой можно будет любоваться достопримечательностями Пскова через стационарные бинокли. Один поставят в парке Городов-побратимов, второй – ближе к улице Детской, а третий – на улице Георгиевской. За небольшую плату любой желающий сможет рассмотреть город в подробностях.

В рамках проекта запланировано оснащение туристское-информационного центра широкоформатным интерактивным оборудованием. Кроме того, сам Центр постараются сделать привлекательным для туристов. На первом этаже откроют кафе, во дворе поставят удобные лежаки, увеличат количество мастер-классов по народному мастерству.

Окончательного решения о том, как все будет выглядеть, пока нет. «Разработана лишь общая концепция, – отметила Ирина Иванова. – Сейчас мы готовы обсуждать с общественностью все возможные варианты, организовывать конкурсы в рамках имеющейся концепции. Приветствуем любые идеи».

Сердце Пскова

Слайд из презентации «Сердце Пскова»
Если проект окажется победителем, то средства на его реализацию город получит летом 2022 года. На проведение работ останется полгода, к концу декабря они должны будут завершены.

«Мы только подаем заявку, но у нас очень хорошая основа, – говорит Ирина Иванова. – Мы не просто разработали код города, при его разработке мы основывались на стратегических документах: плане устойчивого развития Пскова до 2030 года, мастер-плане устойчивого развития туризма, концепции развития связной велотранспортной системы, дизайн-коде. У нас хорошие шансы в этом конкурсе победить».

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