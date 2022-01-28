Возвращение в «Бебешкино»

В деревне Бебешкино Печорского района построят молочную ферму. Как сообщил «Псковской правде» псковский сыровар Анвар Зуфаров, соответствующий договор 27 января он подписал с калужской компанией «АгроТек» в рамках международной выставки «АГРОС 2022».

«Мы давно к этому шли, - говорит Анвар Зуфаров. - Несколько лет встречались с представителями компании на различных выставках и в какой-то момент нам предложили помощь в строительстве фермы».

Прошлым летом на фестивале «Сыр. Пир. Мир» Олега Сироты в Подмосковье между сторонами была достигнута устная договоренность. «Мы договорились, что к выставке подготовим предложения со своей стороны, а они со своей стороны разработают проектную документацию», - отметил сыровар.

«Ежегодная выставка «АГРОС» - самая крупная агропромышленная выставка в России, на ней представлены передовые технологии, - говорит Анвар. - Перед началом круглого стола по сыроделию нам выделили время и место и мы под аплодисменты крупных российских сыроваров подписали договор с компанией «АгроТеК» о строительстве фермы в Бебешкино на 50 голов».

По предварительной информации, на строительство потребуется около 20 миллионов рублей.

«Компания «АгроТек» выступает в этом проекте, как генподрядчик и соинвестор, - пояснил Анвар. - Кроме того, мы надеемся на поддержку региона, есть программы субсидирования капительного строительства и другие грантовые конкурсы».

Предварительные сроки строительства фермы - 6-8 месяцев. Начать работы планируют уже в этом году.

Анвар Зуфаров родился в 1977 году в Ташкенте. Работал на радио, в шоу-бизнесе, играл за сборную КВН Узбекистана. В 2000 году переехал в Москву. В 2011 году поселился в Печорском районе Псковской области, где занялся сельским хозяйством, придумав бренд «Бебешкино».

В 2019 и 2020 годах Анвар вместе с другими печорскими фермерами и ремесленниками проводил фестиваль «Сыр и пряник» (в 2020 году — в онлайн-формате). В июне 2021 года Анвар Зуфаров победил в федеральном конкурсе «Мастера гостеприимства» в номинации «Эногастрономический туризм».