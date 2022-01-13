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Экономика / Сельское хозяйство

Здравое зерно

Псковский мелькомбинат обрел нового владельца

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Максим Андреев
13 января 2022 года, 11:08
Фото: Андрей Степанов
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Компания «Псковагроинвест» приобрела Псковский мелькомбинат и намерена заниматься на его мощностях перевалкой зерна и переработкой рапса. Еще один новый проект, связанный с компанией, касается приобретения репродуктора птицефабрики «Псковская». «Псковская правда» узнала подробности.

«Псковагроинвест» приобрел Псковский мелькомбинат, сообщил «Псковской правде» председатель регионального Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. По его словам, компания намерена восстановить предприятие и заниматься на его базе перевалкой зерна, производством муки, а также переработкой рапса в масло и жмых.

СПРАВКА

Псковский мелькомбинат на протяжении многих лет был монополистом на региональном мукомольном рынке. Предприятие неоднократно переходило из рук в руки: в числе его владельцев, в частности, были одиозный псковский бизнесмен Михаил Гавунас и экс-губернатор региона Михаил Кузнецов. Долгое время мелькомбинат находился в стадии банкротства.

Директор «Псковагроинвеста» Ирина Толмачева подтвердила «Псковской правде» эту информацию. По ее словам, еще осенью 2021 года компания загрузила в элеваторы Псковского мелькомбината зерно, произведенное на ее собственных полях. Но, поскольку после остановки из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) работы площадки «Совхоз Шелонский» внутреннее потребление кормов в «Псковагроинвесте» снизилось, компания намерена оказывать услуги на базе мелькомбината и сторонним организациям.

СПРАВКА

Из-за произошедшей летом 2021 года вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на производственной площадке «Псковагроинвеста», - свинокомплексе «Совхоз Шелонский», - предприятию пришлось уничтожить 90 тысяч свиней.

Сейчас на предприятии идут работы по расчистке и приведению в порядок территории и производственных площадей, а также модернизации оборудования и ремонту подъездных путей. В частности, так называемая «завальная яма», - специальная конструкция, предназначенная для загрузки зерном элеватора, - теперь приспособлена для работы с современными КАМАЗами.

Здравое зерно

Фото Андрея Степанова
Кроме того «Псковагроинвест» заключил договор с компанией, занимающейся железнодорожными перевозками, намереваясь привлекать к сотрудничеству псковских производителей зерна, желающих перегружать его в вагоны для последующей отправки в другие регионы.

СПРАВКА

ООО «Псковагроинвест» - одно из крупнейших сельхозпредприятий Псковской области, осуществляющее полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции. Компания принадлежит вице-спикеру Псковского областного Собрания Александру Братчикову

Ирина Толмачева также сообщила «Псковской правде», что в феврале-марте 2022 года планируется монтаж на площадях мелькомбината приобретенного компанией за 40 миллионов рублей завода по отжиму рапса. Рапсовые жмых и масло «Псковагронвест» намерен использовать для своих нужд, в качестве корма для животных. Однако директор компании не исключила, что излишки могут быть направлены на продажу.

«Псковагроинвест», по словам Ирины Толмачевой, уже посеял 400 га озимого рапса «чтобы обезопасить себя от роста цен» на это сырье. Что касается производства собственной муки, то, отметила она, это «не вопрос сегодняшнего дня». Но, возможно, компания в будущем рассмотрит такую возможность.

Кстати, по информации «Псковской правды» в планах аффилированной с «Псковагроинвестом» компании также приобретение репродуктора птицефабрики «Псковская». Николай Романов рассказал, что репродуктор обанкротившегося предприятия продает получивший его за долги Сбербанк, ранее уже сумевший реализовать основное производство птицефабрики: откормочную площадку. «Одним лотом им было их не продать», - пояснил он.

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По словам председателя регионального Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, репродуктор — это весьма перспективный бизнес, поскольку «сейчас сложно с яйцом и с цыплятами в России: закупаем их в Белоруссии, за границей».

Действительно, еще весной 2021 года на совещании главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с крупнейшими представителями отрасли звучала информация о том, что отечественные производители мяса птицы могут сократить выпуск продукции из-за дефицита и роста цен на импортные инкубационные яйца.

Впрочем, Ирина Толмачева отказалась комментировать информацию о приобретении репродуктора, отметив, что сделка еще не завершена.

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