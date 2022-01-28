«Это такой маленький танк»

Из посвященного Псковской области выпуска популярной программы «Орел и решка» многие с удивлением узнали, что в нашем регионе строят вездеходы. Между тем, псковская компания «Азимут» уже широко известна энтузиастам этого направления и вынашивает амбициозные планы по созданию «народного вездехода» и завоеванию рынков России, США и стран Африки. Подробности в интервью «Псковской правде» рассказал ее директор и учредитель Денис БЫЧЕНКОВ.

«По факту, я «бизнес-инкубатор»

- Производство вездеходов - это ведь не единственное и главное ваше занятие, верно? - Да, я с довольно раннего возраста в бизнесе: фактически сразу после университета. Занимался автомобилями, строительством, торговлей. У меня и сейчас существуют разные бизнесы, и не только в Пскове, но и в других городах по стране. - Прямо во многих? - Ну, наверное, в десяти. Тут есть такой нюанс: мне всегда нравилось делать что-то новое. Я, как правило, занимаюсь очередным бизнесом 3-5 лет. А потом мне становится скучно и я придумываю для себя очередную головоломку. Поэтому разных бизнесов наплодилось за это время. Они развиваются, живут, ими занимаются сейчас другие люди. - Вы их продаете? Или просто отходите от оперативного управления, находите менеджеров, партнеров? - Да, есть партнеры, управляющие, что-то продано. По факту, я такой «бизнес-инкубатор».

- Это называется «серийный предприниматель». - Наверное, да. Мне всегда нравился Ричард Брэнсон [британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля, его состояние оценивается в $5 миллиардов - «ПП»], который занимается запуском множества стартапов. Мне тоже интересен именно стартап. Когда мне говорят: «Денис, у тебя точно это не получится, этого быть не может, так оно вообще не работает!», именно это меня и заводит. И я говорю: «Ребята, а я все таки попробую!» - Можете привести какие-то примеры ваших компаний, которые были бы на слуху у псковичей? - Если говорить про Псков, то много чего сосредоточено в районе улицы Алмазной. Когда-то все начиналось с «Деревянного рая», это торговля стройматериалами. Потом появились «Магия огня», «Мойдодыр». Сейчас еще «Технодром» [магазин товаров для активного туризма - «ПП»] на улице 23 Июля. Это все мои детища.

«Ребята, нельзя же так плохо делать вещи!»

- А как вы пришли к теме вездеходов? - Просто два года назад искал какой-нибудь новый интересный товар для «Технодрома» и мне попались в объявлениях на «Авито» самодельные вездеходы из Вологды. - Самодельные – это значит, произведенные в кустарной мастерской? - Да! Вологда у нас – неофициальная столица вездеходостроения, там в каждом гаражном кооперативе делают вездеходы. На самом деле, сейчас по стране кустарных производителей вездеходов сотни, если не тысячи. Поскольку народная конструкция довольно проста , то ее легко воспроизводить в гаражных условиях с тем или иным уровнем качества. Так вот, я привез несколько вездеходов из Вологды, посмотрел на них, прокатился, ужаснулся качеству: ребята, нельзя же так плохо делать вещи! Но они очень быстро продались, люди были довольны. Я думаю: неужели на этом можно ездить и радоваться?! Давайте мы сделаем лучше, это же простая конструкция, чего там делать! - Говоря «вездеход», мы имеем в виду машину, которая ездит по бездорожью? - Вездеход – это средство ультимативной проходимости. Он плавает, проезжает там, где нельзя пройти даже пешком. Практически может пройти сквозь молодой лес, напролом. Это такой маленький танк. И на просторах нашей страны, где нет и никогда не будет дорог, это очень востребованная техника.

Мы довольно быстро построили первый прототип и приняли участие в соревнованиях «Вездеход Трофи 2021» в Мурманской области. Это гонка на выживание, которая длится чуть ли не сутки. Условия такие, что половина машин не доезжает до финиша, в принципе! И вот мы опоздали на старт на целый час, все уже уехали. Подбежали, у судей дорогу спрашиваем: в какую сторону ехать-то? Те смеются, рукой машут – туда, мол, гоните! Не разбираясь, не имея толком навигации поехали. Ничего, в итоге заняли третье место. И тогда получили первую известность. После этого в Псков приехал известный в этой теме блогер: Александр Лапсаков, автор YouTube-канала «Жизнь в России. Наше время». Он снял про нас фильм «Народные вездеходы». Видео стало популярным и на следующее утро я проснулся широко известным в узких кругах. Мне позвонили многие ведущие конструкторы вездеходов России, звонили из Америки, Израиля, Канады, даже из Африки. Оказалось, что мы сделали машину, которая очень востребована. Вездеходы сейчас – они или очень дешевые и низкого качества, совсем деревенская поделка, или очень дорогие: больше 3, а то и 10 миллионов за машину. А мы сделали машину ценой до 1,5 миллионов рублей, но с высокими потребительскими свойствами. - 1,5 миллиона - это себестоимость или уже цена для покупателей? - Это цена для покупателей за машину в максимальной комплектации. Мы заявили, что будем позиционировать себя в сегменте «народные машины», и тут все достаточно сложно. Во-первых, люди не богатеют: покупательская способность сильно упала только за последний год и падение продолжается. Параллельно с этим, идет удорожание всех комплектующих. То есть покупатели беднеют, а себестоимость производства растет.

Плюс на просторах нашей родины очень трудно найти качественные автодетали. Как оказалось, есть огромный рынок «серых» автозапчастей. То, что мы имеем в наших автомобильных магазинах - это во многих случаях подделки низкого качества или восстановленные детали. Самоделки, изготовленные где-то в гаражах под Самарой. По документам - «АвтоВАЗ», а по факту - переделанное старье. Разбираешь новую коробку передач, а там внутри бэушные ржавые шестеренки! Проблема в том, что в вездеходе запредельные трансмиссионные нагрузки. И все попытки построить его на базе обычных доступных комплектующих, к сожалению, проваливаются. Вот мы и мучаемся сейчас в попытках сделать серийный вездеход и дешевым, и надежным, и высоко проходимым. Такой вот план.

«Мы сделаем машину, которая сможет покорить мир»

- «Мы» - это кто? - ООО «Азимут». У меня собран отличный коллектив, конструкторское бюро, дизайнер. Главный конструктор – Константин Григорьев, многократный чемпион Европы и России по трофи-рейдам, уникальный человек. Он всю свою сознательную жизнь строит машины для экстремальных гонок, а это очень сложный вид спорта. И, соответственно, у него огромный пласт познаний и навыков. Сейчас коллектив растет, растут, естественно, затраты. В производство я планирую запустить вездеход к лету 2022 года. У нас уже очередь сформировалась из желающих купить наши машины. Я надеюсь, что мы их не подведем, потому что люди в нас верят. Мы в ответе за тех, кому наобещали! (улыбается).