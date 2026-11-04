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Общество

В центре Пскова планируют обустроить пешеходные дорожки и зону для мероприятий

4 ноября 2026 года, 11:07

В Пскове ищут подрядчика для разработки проекта благоустройства «Сердце Окольного города», пишет ПАИ. Он охватит набережную реки Великой, сквер Породнённых городов, участок на улице Советской у дома № 1/3 и сквер за церковью Николы со Усохи.

На этих территориях планируют создать связанную систему пешеходных дорожек, площадки для отдыха и событийную зону. Также предусмотрены установка энергосберегающего освещения и видеонаблюдения с интеграцией в систему «Безопасный город».

В проект включат парковку, пандусы для маломобильных граждан и озеленение с сохранением ценных деревьев. Подрядчику предстоит проверить состояние зелёных насаждений и разработать план спасательных археологических работ.

Концепция «Сердце Окольного города» ранее победила на Всероссийском конкурсе. Её разрабатывали вместе с жителями: идеи и предложения псковичей учитывали на воркшопах.

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