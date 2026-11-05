Систему водоснабжения создаёт в херсонской Ивановке Псковская область

«До конца года около 5 тысяч жителей посёлка Ивановка и окрестных сёл получат надёжный доступ к качественной питьевой воде. Это базовая, но такая важная потребность для каждого человека», –сказал глава региона.

Специалисты уже пробурили в Ивановке скважину и установили павильон. В настоящий момент мастера «Крымского горнопроектного бюро» монтируют оборудование для очистки и подготовки воды.

Также планируется благоустроить территорию вокруг будущего бювета и реализовать отвод сточных вод.

«Всё будет сделано аккуратно, удобно и в строгом соответствии с нормативами», – заверил губернатор.