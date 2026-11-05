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Общество

Более 200 человек присоединились к зарядке «Зарядись энергией единства» в Пскове

5 ноября 2026 года, 10:50

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове собрались более 200 горожан, которые приняли участие в общественной зарядке «Зарядись энергией единства», приуроченной ко Дню народного единства. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказала сенатор от Псковской области Наталья Мельникова.

Более 200 человек присоединились к зарядке «Зарядись энергией единства» в Пскове

Фото со страницы Натальи Мельниковой в «ВКонтакте»

К спортивному празднику присоединился и депутат Государственной Думы России Антон Мороз. По словам Мельниковой, на стадион в этот день пришли те, кто ценит активный образ жизни, хорошее настроение и общие праздники.

Сенатор поприветствовала участников и поздравила их с Днём народного единства. Она подчеркнула, что подобные инициативы укрепляют связи между людьми, объединяют поколения и напоминают о важности взаимной поддержки.

Помимо упражнений, гостей ждали конкурс костюмов и вручение значков ГТО. Праздничную атмосферу дополнили сюрпризы и чаепитие. Наталья Мельникова поблагодарила организаторов и участников за позитивный настрой и вклад в создание праздника.

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