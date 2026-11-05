Студентки ПсковГУ создали настольную игру о народах России

Студентки института права, экономики и управления ПсковГУ Полина Некрасова, Полина Малашкина, Валерия Будкина и Дарина Алмазова разработали этнографическую викторину «Сокровища народов России». Об этом «Псковской правде» сообщили в вузе.

Игра включает 120 карточек, посвящённых 30 народам страны — от тувинцев и калмыков до адыгов и балкаров. Материалы знакомят с национальными праздниками, одеждой и кухней, а также содержат любопытные факты о быте и происхождении названий.

Викторина появилась в рамках дисциплины «Проектная деятельность»: авторы опросили однокурсников, выбрали народы, отобрали факты и проработали дизайн. Затем игру протестировали на студентах ПсковГУ, а также на младших братьях и сёстрах.