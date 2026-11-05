52 человека погибли при пожарах в жилом секторе Псковской области за десять месяцев

52 человека погибли в результате пожаров в жилом секторе Псковской области с января по октябрь 2026 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

За это время в Псковской области зарегистрировали 3 024 пожара. 594 из них произошли в жилом секторе.

Основными причинами возгораний в данном случае стали нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 286 случаев, неосторожное обращение с огнем – 111 случаев, поджог – 37 случаев.

Материальный ущерб составил 7 млн 480 тысяч рублей.