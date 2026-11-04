Псковская область поможет обеспечить питьевой водой около пяти тысяч жителей Херсонской области

При поддержке Псковской области в посёлке Ивановка Херсонской области создают систему водоснабжения. До конца года качественной питьевой водой планируют обеспечить около пяти тысяч жителей посёлка и окрестных сёл. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В подшефной территории уже завершили первый этап работ: пробурили скважину и установили павильон. Сейчас специалисты «Крымского горнопроектного бюро» монтируют оборудование для очистки и подготовки воды.

Кроме того, вокруг будущего бювета благоустроят территорию и организуют отвод сточных вод. Как отметил глава региона, работы выполнят в соответствии с нормативами.

«Это базовая, но такая важная потребность для каждого человека», — подчеркнул Михаил Ведерников.