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Общество

Игорь Руденя пожелал жителям Северо-Запада благополучия и новых достижений

4 ноября 2026 года, 12:36

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил жителей регионов с Днём народного единства.

В своём обращении полпред отметил, что в Год единства народов России праздник напоминает о любви к Родине, сплочённости и готовности защищать её свободу, суверенитет, духовные и семейные ценности.

«Более четырех веков назад именно единство и верность России помогли нашему народу отстоять независимость Отчизны», — подчеркнул Игорь Руденя.

Он также напомнил об исторической роли Северо-Запада как особого оборонительного рубежа страны, где предки одерживали победы во имя государственных интересов.

Отдельные слова благодарности полпред адресовал участникам специальной военной операции, тем, кто поддерживает бойцов, а также работникам предприятий и организаций, вносящим вклад в развитие и суверенитет страны.

Игорь Руденя пожелал жителям Северо-Запада и всей России крепкого здоровья, благополучия, новых ратных подвигов и трудовых достижений на благо Отечества.

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