Игорь Руденя пожелал жителям Северо-Запада благополучия и новых достижений

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил жителей регионов с Днём народного единства.
В своём обращении полпред отметил, что в Год единства народов России праздник напоминает о любви к Родине, сплочённости и готовности защищать её свободу, суверенитет, духовные и семейные ценности.
«Более четырех веков назад именно единство и верность России помогли нашему народу отстоять независимость Отчизны», — подчеркнул Игорь Руденя.
Он также напомнил об исторической роли Северо-Запада как особого оборонительного рубежа страны, где предки одерживали победы во имя государственных интересов.
Отдельные слова благодарности полпред адресовал участникам специальной военной операции, тем, кто поддерживает бойцов, а также работникам предприятий и организаций, вносящим вклад в развитие и суверенитет страны.
Игорь Руденя пожелал жителям Северо-Запада и всей России крепкого здоровья, благополучия, новых ратных подвигов и трудовых достижений на благо Отечества.