Игорь Руденя пожелал жителям Северо-Запада благополучия и новых достижений

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил жителей регионов с Днём народного единства.

В своём обращении полпред отметил, что в Год единства народов России праздник напоминает о любви к Родине, сплочённости и готовности защищать её свободу, суверенитет, духовные и семейные ценности.

«Более четырех веков назад именно единство и верность России помогли нашему народу отстоять независимость Отчизны», — подчеркнул Игорь Руденя.