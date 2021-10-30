Вышел выпуск «Орла и Решки» про Псковскую область

30 октября в эфир телеканала «Пятница» вышел новый выпуск тревел-шоу «Орел и Решка. Россия» про Псковскую область, ведущими которого стали Регина Тодоренко и Тимур Родригез.



«Всем привет, это "Орел и Решка. Россия". И сегодня мы у западных ворот России. Да, сегодня мы в одном из самых старинных городов страны. В месте, где писал сам Александр Сергеевич Пушкин. Во Пскове, друзья!», – оглашает Регина в начале выпуска. Традиционно в начале выпуска ведущие подбросили монетку, чтобы узнать, кто из них проведет уикенд с золотой картой, а кому на два дня достанутся 100 долларов. Экскурсия по Псковской области для ведущих началась у главного железнодорожного вокзала города Пскова. Жребий показал, что золотая карта в эту поездку досталась Регине Тодоренко, а ее коллега Тимур Родригез ограничен сотней долларов. «Представляете, и, если оказавшись на Камчатке, мы узнали, что главная фраза там звучит как "здесь начинается Россия", то во Пскове эта фраза звучит как "Россия начинается здесь"», – делится Тимур.



«Мы нашли место, где начинается Россия. И это Псковская область. Здесь время будто останавливается, возвращая своих гостей на сотни лет назад. Псков вдохновлял своей красотой великого Пушкина, но пугал целые армии недоброжелателей, – рассказывают ведущие. – Здесь осень может стать любимым временем года. А умиротворение сочетается с адреналином, раскрывая во всей красе многогранную русскую душу. Псков – полетели!» На этом пути ведущих разделились. Регина Тодоренко прокатилась по главным улицам города на внедорожнике, а Тимур Родригез пошел пешком в сторону Кремля, чтобы оттуда отправиться на каяке по реке и с воды посмотреть на достопримечательности. Попутно ведущие знакомились с архитектурой Пскова. Регина захотела перекусить во «Дворе Подзноева», а Тимур, гуляя по Золотой Набережной, свернул в сторону Кремля, где смог погрузиться в роль псковского стрельца, примерить бандельеру, ему также удалось метнуть в мишень копья и топор (бердыш).

Также Тимур Родригез решил загадывать желание у меча Довмонта, но, как сообщил ведущий, это можно сделать только тогда, когда звенят и меч, и пластины.



Регина приехала в аэродром «Середка», чтобы на самолете Цесна 172 (Cessna 172) с высоты птичьего полета увидеть Псковское озеро, где проходило знаменитое Ледовое побоище, и приземлиться в Мальскую долину. Там ее встретили на вездеходах, которые девушка назвала «монстртраками».



Ее коллега Тимур, обладая ограниченным бюджетом, на попутках добрался до Изборска, где смог прогуляться по Изборской крепости и заглянуть в башню Темнушку, в которой его встретил скелет.

Затем ведущий заказал блины с икрой в музейное кафе «Блинная», а после остался ночевать в гостевом домике.



Регина Тодоренко показала, что такое даунхилл по-псковски (прим. экстремальная езда на велосипедах), прошла тренировку по скоростному спуску вместе с инструктором Алексеем. Правда все самые экстремальные трюки он делал сам. На второй день уикенда Тимур Родригез решил отправиться в музей-заповедник «Михайловское» в Пушкинских горах и, чтобы доехать дотуда, он бронирует велосипед. Регина тоже приехала в Пушгоры и купила пропуск для поездок на машине по усадьбе. Ведущая посетила дом семьи Пушкина, его кабинет, прогулялась по «Михайловскому».



Тимур на велосипеде добрался до музейного комплекса «Пушкинская деревня», где раньше находилась деревня Бугрово, в которой проживал Пушкин. Там ведущий продемонстрировал, как жили крестьяне в XIX веке и что вдохновляло великого русского поэта. Тимур смог попробовал отделить цепом семена от колосьев, а также познакомиться с устройством музея-мельницы и получил в подарок мешок муки. Затем ведущий отправился в Святогорский монастырь, где посетил могилу Пушкина.



Регина приехала в музей-усадьбу «Тригорское», где Пушкин любил бывать с друзьями, и посетила господский дом. Также ведущая не забыла про традицию тревел-шоу и спрятала бутылку со 100 долларами под мостиком у озера. После девушка прогулялась по алее Керн.