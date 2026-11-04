Украл золото и обещал вернуть: с жителя Невеля взыскали 72 тысячи рублей

Судебные приставы взыскали с 30-летнего жителя Невеля более 72 тысяч рублей в пользу женщины, у которой он похитил золотые украшения. Чтобы добиться выплаты, должнику ограничили выезд за границу и обратили взыскание на его зарплату, сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина сама передала знакомому ключи от квартиры, попросив отвезти туда личные вещи. Мужчина знал, что хозяйка хранит дома драгоценности: ранее она показывала ему свою коллекцию.

Оставшись один, он забрал из шкатулки в прихожей кольцо с рубином, а затем обыскал полки мебельной стенки в комнате. Среди похищенного оказались золотые кольца, серьги с александритами, обручальное кольцо из червонного золота, часы «Заря» и золотая крышка от часов.

Большую часть изделий мужчина сдал в ломбард, одно из колец продал отдельно. За похищенное он выручил около 50 тысяч рублей, которые потратил на погашение долгов. Общий ущерб составил почти 116 тысяч рублей.

Сначала знакомый отрицал причастность к пропаже, затем признался и пообещал всё вернуть. Женщина некоторое время ждала возмещения, но, не дождавшись, обратилась в полицию.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в краже с причинением значительного ущерба гражданину. С учётом признания вины, раскаяния и частичного возмещения ущерба ему назначили полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

До вынесения приговора мужчина перечислил потерпевшей 43 300 рублей. Оставшиеся 72 615 рублей 12 копеек суд постановил взыскать в её пользу.

Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов Невельского и Усвятского районов. Добровольно погашать задолженность мужчина не стал. С него взыскали исполнительский сбор, запретили выезд из России и регистрационные действия с автомобилем, а также обратили взыскание на заработную плату.

В результате потерпевшая получила всю присуждённую компенсацию. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.