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Общество

Автомобиль сбил мужчину в Пскове

5 ноября 2026 года, 11:10

Автомобиль Volkswagen сбил мужчину на улице Пожиговской в Пскове. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

Автомобиль сбил мужчину в Пскове

Фото:

По имеющимся данным, пешеходы вышли на дорогу. В водитель не заметил одного из них, 49-летнего мужчину, и сбил. Пострадавшего госпитализировали.

На месте работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства уточняются.

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