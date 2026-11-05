Автомобиль сбил мужчину в Пскове

Автомобиль Volkswagen сбил мужчину на улице Пожиговской в Пскове. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

По имеющимся данным, пешеходы вышли на дорогу. В водитель не заметил одного из них, 49-летнего мужчину, и сбил. Пострадавшего госпитализировали.

На месте работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства уточняются.