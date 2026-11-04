В Пскове открыли прием заявок на XII молодежный Сретенский бал

Жителей Пскова и Псковской области от 14 до 35 лет приглашают принять участие в XII молодёжном Сретенском балу. Он посвящён Сретению Господню и Дню православной молодёжи. О начале подготовки ПАИ рассказали организаторы.

Заявки принимают до 13 декабря через электронную форму. Участие в проекте бесплатное, а умение танцевать и специальное образование не обязательны.

В ходе подготовки молодые люди будут заниматься с профессиональным хореографом и знакомиться с историей бальной культуры на просветительских мероприятиях. Через классическую музыку, танцы и эстетические традиции проект помогает приобщить участников к русской национальной культуре.