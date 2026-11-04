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Общество / Образование

В Пскове открыли прием заявок на XII молодежный Сретенский бал

4 ноября 2026 года, 13:05

Жителей Пскова и Псковской области от 14 до 35 лет приглашают принять участие в XII молодёжном Сретенском балу. Он посвящён Сретению Господню и Дню православной молодёжи. О начале подготовки ПАИ рассказали организаторы.

Заявки принимают до 13 декабря через электронную форму. Участие в проекте бесплатное, а умение танцевать и специальное образование не обязательны.

В ходе подготовки молодые люди будут заниматься с профессиональным хореографом и знакомиться с историей бальной культуры на просветительских мероприятиях. Через классическую музыку, танцы и эстетические традиции проект помогает приобщить участников к русской национальной культуре.

Право выступить на заключительном торжественном вечере получат пары, прошедшие конкурсный отбор. Для этого необходимо регулярно посещать репетиции.

Информацию о расписании, площадках и программе разместят в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте». Задать вопросы можно по телефонам: (8 8112) 56-44-44 и 56-37-07.

Проект организует Псковский городской молодёжный центр при поддержке городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи, Псковской епархии, Псковского молодёжного центра, областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Театрально-концертной дирекции и ПсковГУ.

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