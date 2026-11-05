Движение ограничили на Зональном шоссе в Пскове

5 ноября в Пскове ограничили движение транспорта по одной полосе в районе железнодорожного переезда на Зональном шоссе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
5 ноября в Пскове ограничили движение транспорта по одной полосе в районе железнодорожного переезда на Зональном шоссе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Временные изменения коснулись участка железнодорожного переезда «3 км пк 8 перегона Березки – Любятово» (Зональное шоссе).
Движение будет ограничено до 17:00.
В это время переезд будут ремонтировать. Водителей призвали учитывать полученную информацию при планировании поездок.