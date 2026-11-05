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Общество

Движение ограничили на Зональном шоссе в Пскове

5 ноября 2026 года, 09:03

5 ноября в Пскове ограничили движение транспорта по одной полосе в районе железнодорожного переезда на Зональном шоссе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничили на Зональном шоссе в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Временные изменения коснулись участка железнодорожного переезда «3 км пк 8 перегона Березки – Любятово» (Зональное шоссе).

Движение будет ограничено до 17:00.

В это время переезд будут ремонтировать. Водителей призвали учитывать полученную информацию при планировании поездок.

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