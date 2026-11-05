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Общество

Больничный городок в Печорах реконструируют к сентябрю 2027 года

5 ноября 2026 года, 11:30

В Печорах продолжается обновление больничного городка местного филиала Псковской межрайонной больницы. О ходе реконструкции «Псковской правде» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

Больничный городок в Печорах реконструируют к сентябрю 2027 года

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области
Больничный городок в Печорах реконструируют к сентябрю 2027 года

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области

Проверить работы приехала министр здравоохранения региона Марина Гаращенко вместе с коллегами из областного Министерства строительства и ЖКХ и Управления капитального строительства.

Клинико-диагностический корпус уже отстроен заново. Строители закончили работы, оборудование расставлено и подключено, а медики постепенно перебираются туда из старого здания. Само старое здание тоже ждёт преображение — его реконструируют и возведут заново.

Все работы разбиты на два этапа. Ориентировочно реконструкция завершится в сентябре 2027 года.

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