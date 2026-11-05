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Общество

Митрополит Матфей передал главе Пскова икону Патриарха Тихона

5 ноября 2026 года, 10:17

Глава Пскова Станислав Стармолотов получил от митрополита Псковского и Порховского Матфея икону Патриарха Тихона. Об этом градоначальник рассказал в своём канале в мессенджере МАХ.

Митрополит Матфей передал главе Пскова икону Патриарха Тихона

Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX
Митрополит Матфей передал главе Пскова икону Патриарха Тихона

Фото: канал Станислава Стармолотова в MAX

Подарок, по словам Стармолотова, символизирует духовное единение. Образ Патриарха Тихона выбран не случайно. Он родился на Псковской земле и окончил местную духовную семинарию. Глава города подчеркнул, что Патриарх прославил Россию трудами, силой духа и стойкостью при принятии сложных административных решений.

На встрече с владыкой также шла речь о совместных планах по развитию города.

В следующем году Псков собирается реализовать проект «Сердце Окольного города». Он победил в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. 

Как напомнил градоначальник, это первый за долгое время масштабный проект благоустройства, который муниципалитет будет вести вместе с Псковской епархией. Стармолотов заверил, что будет работать сообща на благо Пскова.

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