Митрополит Матфей передал главе Пскова икону Патриарха Тихона

Подарок, по словам Стармолотова, символизирует духовное единение. Образ Патриарха Тихона выбран не случайно. Он родился на Псковской земле и окончил местную духовную семинарию. Глава города подчеркнул, что Патриарх прославил Россию трудами, силой духа и стойкостью при принятии сложных административных решений.

На встрече с владыкой также шла речь о совместных планах по развитию города.

В следующем году Псков собирается реализовать проект «Сердце Окольного города». Он победил в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений.

Как напомнил градоначальник, это первый за долгое время масштабный проект благоустройства, который муниципалитет будет вести вместе с Псковской епархией. Стармолотов заверил, что будет работать сообща на благо Пскова.