«Это было самое интересное и насыщенное время»

11 января 2022 года исполнилось 75 лет члену Союза художников России Александру Андрееву-Снегину. Александр Иванович - уроженец Новосокольников, много лет работал педагогом в Великих Луках и музейщиком в Невеле. А еще, что примечательно для нас, в прошлом часто сотрудничал с «Псковской правдой»: его первая публикация в газете датирована 9 мая 1973 года. К юбилею художника невельский писатель и краевед Геннадий Синицкий подготовил очерк о нем по материалам ГАПО города Великие Луки.

Увольнительная ради искусства

Я познакомился с ним семь лет назад, в 2015 году. К тому моменту, в памяти многих уже стёрлись прогулки Александра Ивановича по морозу в пляжных тапочках на босу ногу, летней футболке с коротким рукавом и простых брюках. Представьте себе, в те времена из атрибутов зимней одежды он предпочитал только перчатки! Именно за такой образ жизни у художника и появился творческий псевдоним Андреев-Снегин. Но, давайте я расскажу обо всём подробнее, как говорится «от печки».

Родился Александр Иванович 11 января 1947 года в посёлке Новосокольники, в семье сельского учителя русского языка и литературы. Его отец Иван Михайлович помимо педагогической деятельности писал стихи и привил эту любовь своему сыну. Но у молодого отпрыска с ранних лет просыпается тяга к живописи. Он постоянно что-то рисует, пытается перенести на бумагу окружающий ребёнка мир. С течением времени в его рисунках начинает исчезать детская наивность, но чтобы достичь большего, требовалось профильное образование, получить которое, в те времена, было сродни обретения знаний в академии Бога. Это и стало мечтой молодого Александра, его намеченной и почти несбыточной целью. После окончания восьмилетки в 1963 году он поступает Приозерское ПТУ связи № 5 Ленинграда где, помимо получения трудовой специальности, делает портретные зарисовки соседей по группе. В 1965 году он возвращается в родные Новосокольники и начинает трудовую деятельность в районном узле связи. Помимо этого, он устраивается по совместительству в кинотеатр «Мир», где пишет рекламные щиты к фильмам. В свободное время рисует городские пейзажи и даже устраивает небольшие выставки своих работ на стендах в кинотеатре. Работая в двух местах, он продолжает образование в 11 классе заочной городской школе. В 1966 году Андреева призывают в армию. Службу пришлось нести в пограничных войсках, в Выборге. Спустя год командование направляет его на курсы младших лейтенантов в Московское пограничное училище. По окончании курсов служил в пограничном отряде в Эстонии. Пребывая в таких изумительных по своей красоте местах он начинает писать этюды, в том числе масляными красками. Его творения увидели сослуживцы и стали просить их для себя. После такого внимания, желание заняться всерьёз изобразительным искусством утвердилось окончательно. Работы Андреева понравились начальнику отряда полковнику Ю. Полунину и он показал их командующему округом генерал-лейтенанту Ионову. Затем был серьёзный разговор. По результатам которого Андреева уволили в запас, чтобы он мог получить художественное образование и заниматься любимым делом.

Его университеты

В 1969 году он возвращается на родину и поступает в заочный Народный университет искусств им. Н. К. Крупской на курс изобразительного искусства к Людмиле Адольфовне Игнатовой, ученицы известного советского живописца и педагога Павла Кузнецова. Зарабатывая себе на жизнь, Андреев работал методистом в Новосокольническом районном отделе культуры, сотрудником милиции в линейном отделе Октябрьской железной дороги, художником в кинотеатре «Мир». В те годы Александр Иванович много работает: пишет маслом пейзажи, делает городские зарисовки, начинает заниматься графикой. И как результат, первое серьёзное признание: в 1973 году он становится Дипломантом Всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности. Затем последовали городские и областные выставки 1975, 1977, 1982 годов.

О композиционном своеобразии работ самобытного художника начинают писать в местной и областной прессе. Кстати, первая публикация Александра Андреева в газете «Псковская правда» состоялась 9 мая 1973 года. За годы своего творчества художник подарил более ста живописных и графических работ родному городу, в настоящее время они хранятся в районном музее, а также украшают помещения детской библиотеки и школы. В 1975 году Андреев завершает обучение в университете и принимает участие во Всесоюзной выставке художников-железнодорожников, а спустя три года, в 1978 году, его работы демонстрируются на Всероссийской выставке «Моё Нечерноземье». После чего судьба сводит Андреева с первым директором Псковской художественной школы, членом Союза художников России Валентином Михайловичем Васильевым, которого он по сей день считает своим наставников. Общаясь с мэтром Александр Иванович приходит к выводу, что знания полученные в Народном университете недостаточны для профессионального занятия искусством, и он принимает решение продолжить обучение в Ивановском художественном училище на дневном отделении педагогического факультета с живописным уклоном. С 1978 по 1981 годы он занимается в группах Евгения Павловича Зимина, великолепного педагога, рисовальщика, живописца, и Евгения Владимировича Кислякова, графика, рисовальщика, философа.

Герб родного города

По окончании учёбы Андреев возвращается на Псковщину и на первых порах работает художником в колхозе им. XXI съезда КПСС Новосокольнического района. Но, уже летом следующего года переезжает в городе Великие Луки, где с 25 августа 1982 года по 8 сентября 1994 года преподает рисование и черчение в средней школе № 10 города на Ловати. Здесь же он создаёт художественную студию, где вечерами дополнительно занимается со школьниками. Вскоре, его ученики начинают побеждать на городских, областных, республиканских и даже международных конкурсах детского художественного творчества. Впоследствии, некоторые из его воспитанников добились значительных успехов и стали художниками. За воспитание творческой молодёжи Александр Иванович был неоднократно отмечен дипломами и грамотами руководства. Занимаясь педагогической деятельностью художник не перестаёт заниматься живописью, много работает над портретами земляков – ветеранами войны, посвящает целые серии эскизов на тему Великой Отечественной войны. Наиболее известные работы: «Партизанская слава Псковщины» (1984), портреты командира партизанской бригады В. Марго и Героя Советского Союза А. Германа.

Говоря о годах связанных с Великими Луками Александр Иванович отмечает: «Это было самое интересное и насыщенное время». И действительно, если более внимательно взглянуть на тот период, просто диву даёшься жанровому многообразию работ художника. Здесь присутствует и пейзаж, и портрет, и книжные иллюстрации, и экслибрисы. Широкой публике они становятся известны со страниц таких газет, как «Октябрьская магистраль», «Сельская жизнь», «Советская Россия» и другие. В 80-е годы прошлого века Андреев знакомится с интересными людьми: писателем И. Васильевым, художником А. Большаковым, просветителем Н. Гончаровым, поэтами Э. Жемлихановым, Л. Скатовой. Особое место в его жизни занимает знакомство и последующая дружба с Семёном Степановичем Гейченко. Результатами встреч становятся многочисленные шаржи, рисунки, гравюры, портреты. Разносторонность интересов приводит Андреева на факультет журналистики вечернего университета марксизма-ленинизма Великолукского горкома КПСС, который он успешно оканчивает в 1985 году. После чего активно сотрудничает с журналом «Рабоче-крестьянский корреспондент». Для совершенствования своего художественного мастерства в 1986 году Александр Иванович поступает на факультет графики Ленинградского педагогического института им. Герцена, где обучается в группах О. С. Евсеева и В. В. Бабияка. В это время он работает сразу над несколькими сериями гравюр: «Современные Великие Луки», «Храмы города», «Усадьба М. П. Мусоргского», «Времена года», «Музей С. В. Ковалевской», «Пушкиногорье». В 1990 году с похвалой защищает дипломную работу, состоящую из серии гравюр «Музей академика И. М. Виноградова». Вскоре эти работы были переданы автором в фонды Музея математика в Великих Луках. В 1990 году из под его пера выходит книга «Новосокольники», посвящённая истории малой Родины, а спустя год он становится автором герба города.

Штихелем и кистью

Андреев был дружен с известным писателем Лауреатом Ленинской премии и Государственной премии РСФСР им М. Горького И. А. Васильевым и помогал ему оформлять литературно-художественный Музей истории Великой Отечественной войны в деревне Борки Великолукского района Псковской области, где хранятся многие его работы. Александр Иванович также трудился над оформлением книг и брошюр. Иллюстрировал стихи и прозу, - то, что всегда было и остаётся близко мастеру, трогает его душу, даёт пищу фантазии. Это книги Вильяма Козлова, Людмилы Скатовой, Геннадия Тумарева, Анатолия Шулаева, Татьяны Дроздовой, Натальи Волковой, Геннадия Синицкого и многих других авторов. Творчество Александра Андреева экспонировалось на персональных выставках в Великих Луках, Новосокольниках, Москве, публиковалось в журналах «Аврора» и «Русская провинция». В 1995 году он переезжает в Невель, где поначалу работает руководителем изостудии детского Дома творчества, преподаёт рисование в дошкольных учебных заведениях, а позже, научным сотрудником секции Великой Отечественной войны в Музее истории города Невеля. В 1996 году Андреева принимают в Союз художников России. В рекомендации для его вступления народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР Владимир Ветрогонский писал: «Такие люди как Андреев являются украшением нашей тихой дивной провинции. Своим ежедневным многолетним трудом они создают неповторимые культурные и эстетические ценности». В Невеле художник продолжает много работать штихелем и кистью. Здесь у него рождаются гравюры посвящённые Юрию Спегальскому, Валентину Васильеву, серия «Композитор С.В. Рахманинов». Его работы охотно печатают местные и центральные газеты. И здесь случается непредвиденное, Андреев узнаёт, что у него есть почти полный тёзка, и то же художник-график. Выход был найден: за своё увлечение закаливанием Александр Иванович берёт себе творческий псевдоним, и с тех пор начинает подписывать свои работы Андреев-Снегин. За более чем полувековой творческий стаж художник создал сотни, если не тысячи произведений, которые хранятся во многих музеях нашей страны, в том числе: в Государственной Третьяковской галерее, Государственном центральном музее музыкальной культуры им. М. Глинки, Государственном культурном центре-музее В. С. Высоцкого, музее композитора С. В. Рахманинова, Ивановском областном художественном музее, музее композитора С.И. Танеева, музее заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской, краеведческих музеях Тюмени, Великих Лук, Невеля, Новоржева, Пустошки и многих др. Его творчество демонстрируется в музеях ближнего зарубежья: в Мемориальном музее-мастерской З. И. Азгура (Минск), Приднестровском государственном художественном Музее (Бендеры). Благодаря стараниям Александра Ивановича и поэтессы Натальи Волковой в Невеле создаётся литературно-художественный клуб «Шкатулка», поэтические альманахи которого также иллюстрирует Андреев-Снегин. За многолетнюю работу по увековечиванию дружбы между народами России и республики Казахстан в 2014 году Александру Андрееву присвоено звание «Почётный гражданин Лебяжинского района Павлодарской области».

В мае 2015 года художника принимают в члены Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург), а в октябре 2016 года Александр Иванович избирается действительным членом ПАНИ. Несмотря на преклонный, по современным меркам, возраст мастер и сегодня проводит персональные выставки в музеях Псковской области, и даже принимает участие во Всероссийских и Международных конкурсах изобразительного искусства. Так в 2016 году он стал лауреатом Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад» в номинации «Живопись». Среди учеников Александра Ивановича есть известные в России и за рубежом мастера, например, член Союза художников России Владимир Усталов, чьи полотна экспонировались в музеях США, Франции, Японии и Китая.