Новогодняя афиша Пскова

Пандемия вновь накладывает ограничения на варианты праздничного досуга. Тем не менее, в новогодние дни в культурной жизни Пскова запланировано немало тематических мероприятий и интересных событий. «Псковская правда» собрала варианты на каждый день новогодних каникул.

30 ДЕКАБРЯ

Псковский областной театр драмы им. А. С. Пушкина «Слон и птичка» 6+

Спектакль для детей младшего школьного возраста и поздравление от Деда Мороза. Сказка Анастасии Момот, петербургской писательницы, поэтессы и художницы, повествует о дружбе и любви двух героев – слона и птички. В чем-то веселая и забавная, в чем-то лиричная, она рассказывает о настоящей дружбе, о свободе и поиске дома, о сердцах, открытых сопереживанию и взаимопомощи. Специально для нашего театра сказку адаптировала драматург Анастасия Букреева. Начало в 10.00 и в 12.00. Новый зал ПРЕМЬЕРА. «Сережа очень тупой» 18+

«Сережа очень тупой» – вторая пьеса драматурга Дмитрия Данилова, считающегося сегодня одним из самых репертуарных авторов страны. Написанная в 2018 году, она сразу попала в афишу «Мастерской Петра Фоменко», московского театра «Практика», новосибирского театра «Старый дом», за три года ее поставили в двух десятках театров. В интерпретации художественного руководителя псковского театра Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» – фантастический абсурд, божественная сказка, демографическая комедия, что бы это ни значило. Начало в 19.00. Малая сцена. Дом офицеров Новогодний мюзикл «Приключения Маши и Вити» 0+

Вокально-хореографическая постановка Театра танца «Русские узоры» и вокальной студии «Позитив». В основе - история о девочке, которая верит в доброе волшебство, и о мальчике, увлечённом наукой и техникой, но в приключениях им помогает и то, и другое. По заданию Деда Мороза Маша и Витя отправляются в сказочный лес, чтобы спасти Снегурочку из плена Кащея Бессмертного. Начало в 12:00.

31 ДЕКАБРЯ

Псковский областной театр драмы им. А.С. Пушкина ПРЕМЬЕРА. «Слон и птичка» 6+ Спектакль для детей младшего школьного возраста и поздравление от Деда Мороза Начало в 10:00, 12:00. Новый зал ПРЕМЬЕРА. «Сережа очень тупой» 18+ Начало в 15:00. Малая сцена «Пленные духи» 16+

«Пленные духи» - «филологическая комедия», которая выводит на сцену писателей – гениев Серебряного века Александра Блока и Андрея Белого, в репликах звучит немало намеков и каламбуров, связанных с историей русской литературы и философии начала XX века. 18:00, Большая сцена

1 ЯНВАРЯ

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник Сборная экскурсия по Псковскому Кремлю Посетители экскурсии узнают историю строительства и военную историю Псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя псковской земли, застройкой средневекового Кремля. Предполагается посещение Троицкого собора. Продолжительность - 1 час 20 мин. Начало в 13:00. Культурно-образовательная интерактивная программа «Старая крепость» 8+

В ходе программы участники узнают некоторые секреты Псковской крепости: вместе со стрельцом они пройдут по крепостной стене, посетят Власьевскую башню и узнают о конструкции и назначении этих укреплений. Под руководством стрельца ребята, экипированные деревянными копьями, мечами и щитами поучаствуют в боевом построении и познакомятся с его особенностями. В конце их ждут «молодецкие игры» (русская забава «Сбей шапку» или «Битва на тямбарах»). 15:00. Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74.

2 ЯНВАРЯ

Псковский областной театр драмы им. А. С. Пушкина «Год Жирафа» 0+

Бэби-спектакль для детей от 2 до 6 лет и поздравление от Деда Мороза. Ироничный камерный спектакль для самых маленьких поставлен режиссером и художницей Александрой Ловянниковой. Зрителей ожидают куклы без штоков, так напоминающие привычные детям игрушки, красочный видеоконтент, захватывающая история, придуманная современным драматургом Юлией Поспеловой, и дружеское общение с артистами. Начало в 10:00 и в 12:00. Маленький театр ПРЕМЬЕРА. «Сережа очень тупой» 18+ Начало в 15:00, Малая сцена «Пленные духи» 16+ Начало в 19:00, Большая сцена Дом офицеров Новогодняя история «Ларец желаний» 0+

Государственный детский театр «У Нарвских ворот» представляет новогоднюю историю по мотивам русских народных сказок. Удивительные приключения, хитроумные проделки злодеев, и даже полеты — в этом спектакле будет все, что так любят дети любого возраста. Подходит для семейного просмотра. Начало в 14:00. Псково-Изборский объединенный музей-заповедник Сборная экскурсия по Псковскому Кремлю Начало в 12:00 и 14:30. Новогодняя мастерская 7+ Музейное занятие с мастер-классом по изготовлению ёлочной игрушки советского периода Начало в 12:00 и в 15:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816. Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» создана в 1989 году. сотрудниками отдела советской истории. Большинство экспонатов – подлинные предметы времен войны. Экспозиция посвящена истории Псковского края с 1941 по 1945 годов. Это одна из самых трагических и героических страниц в истории нашего края. Начало в 13:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311. Культурно-образовательная интерактивная программа «Во что играли наши предки» 8+ Программа знакомит участников с настольными играми, которые были популярны ещё во времена княгини Ольги! В ходе программы участники погрузятся в увлекательный мир настольных игр древности, смогут познакомиться с их историй, узнают, как игры попали на Русь, увидят археологические находки шашек и научатся играть в игру «Мельница» и «Тавлеи». Начало в 14:00. Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4) Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74. Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» Лучшие экспонаты Псковского музея-заповедника были перенесены на некоторое время из знаменитых палат XVII века, некогда принадлежавших успешному купцу и крупному чиновнику Сергею Ивановичу Поганкину. Девять залов, которые рассказывали о тысячелетней истории Псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве псковитян теперь, в кратком изложении, представлены в трех залах. На выставке Вы увидите иконопись, художественное серебро, археологию и посуду, которые ярко демонстрируют все многообразие жизни древних обитателей Псковского края. Начало в 14:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311.

3 ЯНВАРЯ

Псковский областной театр драмы им. А.С. Пушкина «Невероятные приключения голубя Петра» 0+

Бэби-спектакль для детей от 2 до 6 лет и поздравление от Деда Мороза. Начало в 10:00 и в 12:00. «Метель» 12+

Удивительные декорации в современном стиле, световые инсталляции, которые объединяют малую сцену и зрительный зал в единое пространство, реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров – все вместе воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами. Начало в 13:00, 19:00, Малая сцена Дом офицеров Шоу для семейного просмотра «Белые клоуны» 0+

«Мир лиц» и экс-артисты всемирно известного театра «Лицедеи» представляют show drem. Начало в 12:00. «Парад пародий и юмора» Игоря Христенко и Александра Морозова 6+

Концерт звезд популярных юмористических телепрограмм «Смеяться разрешается» и «Кривое Зеркало». Начало в 17:00. Псково-Изборский объединенный музей-заповедник Новогодняя мастерская 7+ Музейное занятие с мастер-классом по изготовлению ёлочной игрушки советского периода Начало в 11:00 и в 14:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816. Сборная экскурсия по Псковскому Кремлю Начало в 12:00 и 14:30. Сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» Экскурсия по комплексу «Двор Постникова» с посещением выставок. Посетители смогут ознакомиться с историей купеческих палат. Начало в 12:00 и 14:30. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Телефон для предварительной записи: +78112292259. Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Начало в 13:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311. Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» Начало в 14:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7 . Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311. Культурно-образовательная интерактивная программа «Старая крепость» В ходе программы участники узнают некоторые секреты Псковской крепости: вместе со стрельцом они пройдут по крепостной стене, посетят Власьевскую башню и узнают о конструкции и назначении этих укреплений. Под руководством стрельца ребята, экипированные деревянными копьями, мечами и щитами поучаствуют в боевом построении и познакомятся с его особенностями. В конце их ждут «молодецкие игры» (русская забава «Сбей шапку» или «Битва на тямбарах»). Возрастная категория: 8+. Начало в 14:00. Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74. Интерактивная программа «На службе государевой» (12+) Начало XVII века. Время неспокойное. Каждый день в городе случаются разные несчастья: лазутчики, пожары… Заступая на службу, ты должен быть готов ко всему. У участников интерактивной экскурсии «На службе государевой» есть возможность разделить тяготы и невзгоды военной службы в начале XVII века. В ходе экскурсии участники узнают о системе оборонительных сооружений г. Пскова, их охране, строительстве крепостных стен и башен стены Окольного города. Вместе со стрельцом, участники программы узнают о службе в городском гарнизоне, истории строительства Ваарламовской и Высокой башен, истории осады 1615 года, пройдут по пряслу крепостной стены. Начало в 15:00. По предварительной записи. «Варлаамовский угол», ул. Леона Поземского, 46 Телефон для предварительной записи: +78112292259.

4 ЯНВАРЯ

Псковский областной театр драмы им. А. С. Пушкина «Невероятные приключения голубя Петра» 0+ Бэби-спектакль для детей от 2 до 6 лет и поздравление от Деда Мороза 10:00, 12:00 Маленький театр «Соседи» 12+

«Соседи» – ностальгическая история с преувеличениями из реалий советской действительности, как в старом фильме про любовь, написанная тремя неунывающими драматургами-одесситами Георгием Голубенко, Леонидом Сущенко и Валерием Хаитом. Начало в 19:00. Большая сцена Дом офицеров «Дышу тобой» - шоу Санкт-Петербургского театра танца «Искушение»

Это история-продолжение уже ставшего легендарным шоу под дождем «Между мной и тобой». Начало в 17:00. Псково-Изборский объединенный музей-заповедник «Вокруг новогодней елки» 8+ Культурно-образовательная программа по истории елочных украшений с творческим заданием. Начало в 11:00 и 14:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816. Сборная экскурсия по Псковскому Кремлю Начало в 12:00 и в 14:30. Квест «Завещание» Попробуйте представить себя в роли детектива, провести расследование, искать улики, собирать по крупицам события. Появились проводники времени и перенесли вас в прошлое, где Вас нанимают для поиска ответов на загадочное письмо. После кончины купца Постникова его вдова находит завещание и странную записку, полную тайн. В ходе квеста вам предстоит разгадать ребусы, выполнить различные задания и найти то, что спрятано в палатах. Начало в 13:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. По предварительной записи. Для сборных групп, до 15 человек. Телефон для предварительной записи: +78112292259. Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Начало в 13:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311. Культурно-образовательная интерактивная программа «Кремлевская елка» 7+ Программа посвящена традициям празднования Нового года на Руси. Проводится в Приказной палате Псковского Кремля и знакомит детей с традициями празднования Рождества и Нового года на Руси. Гостей встретит жена псковского купца, которая расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые елки и что необычного привнес в традиции встречи Нового года царь Петр I. Гостем программы станет богатый европейский купец, который познакомит ребят с иностранными обычаями проведения этого праздника. Закончится программа мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира. Начало в 14:00. Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74. Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» Начало в 14:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311. Культурно-образовательная интерактивная программа «В гости к профессору Мешкову» 8+

Путешествие по старинному купеческому дому XVII века в компании профессора-коллекционера и путешественника. Начало в 15:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816 Сборная экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол» (ул. Леона Поземского, 46) Варлаамовская башня, боевой ход, выставка «Прогулки по Пскову XIX века» из атласа рисунков И. Ф. Годовикова, экспозиция «Лев против Орла», Высокая башня. Начало в 15:00. Место сбора: площадка у Варлаамовской башни (ул. Леона Поземского, 46). Телефон для записи: +78112292259. Псковская областная филармония Концерт ансамбля «Песняры»

Cозданный легендарным Владимиром Мулявиным в конце 60-х годов 20-го века, Белорусский государственный ансамбль «Песняры» уже пять десятилетий радует своих поклонников во многих странах мира замечательными песнями, многие из которых вошли в золотой фонд славянской и мировой популярной музыки. «За полчаса до весны», «Вологда», «Беловежская пуща», «Крик птицы», «Полонез», «Вероника», «Рушники», «Олеся», «Березовый сок», «Александрина», «Косил Ясь конюшину» и многие другие хиты, а также новые произведения будут исполнены в программе почти двухчасового концерта. 18:00, БКЗ.

5 ЯНВАРЯ

Псковский областной театр драмы им. А.С. Пушкина ПРЕМЬЕРА. «Слон и птичка» 6+ Спектакль для детей младшего школьного возраста и поздравление от Деда Мороза Начало в 10:00, 12:00, Новый зал «Соседи» 12+ Начало в 15:00. Большая сцена «Пиковая дама» 12+ «Пиковая дама» Юрия Печенежского - это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игры актеров обретает современное звучание. Начало в 19:00, Малая сцена Дом офицеров Оперетта «Летучая мышь» 12+

Сюжет оперетты основан на реальной истории, произошедшей в Париже: чтобы проучить своего гуляку-мужа жена отправляется вслед за ним на бал-маскарад, переодевшись в костюм «летучей мыши», ничего не подозревающий муж влюбляется в свою же жену. Дальше разворачивается феерия веселья, захватывающий бал-маскарад в доме князя Орловского, закруживший гостей в вихре венского вальса, в водовороте искрометных розыгрышей и безобидного приятного флирта, легких любовных приключений. Секрет популярности этой оперетты во всем мире в музыке Штрауса, погружающей слушателя в атмосферу вечно праздничной Вены, с вальсами и польками и в уморительно смешной истории. Начало в 17:00. Псково-Изборский объединенный музей-заповедник «Чудо рождественской ночи» 5+ Культурно-образовательная программа по истории и традициям православного праздника Рождества Христова с творческим заданием. Начало в 11:00 и в 14:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816. Сборная экскурсия по Псковскому Кремлю Начало в 12:00 и в 14:30. «Вокруг новогодней елки» 8+ Начало в 12:00 и в 15:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Культурно-образовательная программа по истории елочных украшений с творческим заданием. Стоимость: группа 1-4 чел. - 600 руб.; группа 5-8 чел. - 800 руб.; группа 9-12 чел. - 1100 руб. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816. Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Начало в 13:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311. Сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» (Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2) Экскурсия по комплексу «Двор Постникова» с посещением выставок. Посетители смогут ознакомиться с историей купеческих палат. Начало в 13:00. Телефон для предварительной записи: +78112292259. Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (Главное здание музея, ул. Некрасова, 7) Начало в 14:00. Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311. Культурно-образовательная интерактивная программа «Как учили в старину» 8+

Участники программы узнают, как учили грамоте и счету. Псковский подьячий проведет «уроки» арифметики, чистописания и родного языка, используя гусиные перья и чернила. Начало в 14:00. Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74.

6 ЯНВАРЯ

Псковский областной театр драмы им. А.С. Пушкина «Невероятные приключения голубя Петра» 0+ Бэби-спектакль для детей от 2 до 6 лет и поздравление от Деда Мороза Начало в 10:00, 12:00. Маленький театр «Очень громкая премьера» 16+

Оглушительная комедия по мотивам пьесы Даниэля Наварро и Патрика Одекера. Популярную французскую комедию режиссер Талгат Баталов перенес с французской почвы на псковскую. Начало в 19:00. Большая сцена Псковская областная филармония Концерт «Джаз в Рождество»

Вот уже более 25 лет традиционный концерт «Джаз в Рождество» известного джазового коллектива под управлением Аркадия Галковского, джазмена, саксофониста, преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова является «визитной карточкой» музыкальной афиши региона. В программе концерта авторские аранжировки популярной джазовой классики Дюка Эллингтона, Антонио Карлоса Жобима, Диззи Гиллеспи, Джошуа Рэдмана и др., а также современные джазовые композиции. В составе ансамбля: Сергей Поторочин (бас), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цемка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные). Начало в 18:00, БКЗ. Дом офицеров Концерт вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня!» 6+

В программе хиты советской эпохи. Начало в 17:00. Псково-Изборский объединенный музей-заповедник «Вокруг новогодней елки» 8+ Культурно-образовательная программа по истории елочных украшений с творческим заданием. Начало в 11:00 и в 13:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816. Сборная экскурсия по Псковскому Кремлю Начало в 12:00 и в 14:30. Интерактивная программа «На службе государевой» Начало в 13:00. «Варлаамовский угол», ул. Леона Поземского, 46. По предварительной записи. Для сборных групп, до 15 человек. Телефон для предварительной записи: +78112292259. Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Начало в 13:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311. Культурно-образовательная интерактивная программа «Средневековая модница» 7+

Интерактивная программа по истории древнерусского костюма, украшений и женского ремесла. На программе участники познакомятся с нарядом средневековой модницы, узнают о секретах крашения тканей и технике ткачества на бердо. Начало в 14:00. Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74. Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» Начало в 14:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Пушкинская карта. Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311. Культурно-образовательная программа «Вертепное представление» 5+

Кукольное вертепное представление о событиях Рождества Христова и казни царя Ирода. Начало в 14:00 и в 16:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816.

7 ЯНВАРЯ

Псковский областной театр драмы им. А. С. Пушкина «Год Жирафа» 0+ Бэби-спектакль для детей от 2 до 6 лет и поздравление от Деда Мороза. Начало в 10:00 и в 12:00. Маленький театр «Я сделал крылья и летал» 0+

Интерактивная постановка по мотивам стихотворений замечательного советского поэта Романа Сефа соединяет в себе элементы драматического и кукольного театра. Кукольно-драматический спектакль и поздравление от Деда Мороза. Начало в 10:00 и в 14:00. Малая сцена «Очень громкая премьера» 16+ 19:00. Большая сцена Псково-Изборский объединенный музей-заповедник «Чудо рождественской ночи» 5+ Культурно-образовательная программа по истории и традициям православного праздника Рождества Христова с творческим заданием. Начало в 11:00 и 13:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816. Сборная экскурсия по Псковскому Кремлю Начало в 12:00 и в 14:30. Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Начало в 13:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311. Сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» Начало в 13:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Телефон для предварительной записи: +78112292259. Культурно-образовательная интерактивная программа «Кремлевская елка»7+ Начало в 14:00. Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74. Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» Начало в 14:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311. Культурно-образовательная программа «Вертепное представление» 5+ Кукольное вертепное представление о событиях Рождества Христова и казни царя Ирода. Начало в 14:00 и в 16:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816.

8 ЯНВАРЯ

Псковский областной театр драмы им. А.С. Пушкина ПРЕМЬЕРА. «Зойкина квартира» 18+

Якутский режиссер Сергей Потапов очищает Булгакова от примет времени, вносит в пьесу небольшие, но веские коррективы. Его спектакль – не социальный памфлет и не мелодрама, тем более не репортаж из нэпманских двадцатых. Это история про ад: и так ли важно, находятся ли персонажи «Зойкиной квартиры» уже в аду или носят его в душе? Но права на надежду отнять у героев спектакля никто не в силах. Начало в 19:00, Большая сцена Псково-Изборский объединенный музей-заповедник «Чудо рождественской ночи» Культурно-образовательная программа по истории и традициям православного праздника Рождества Христова с творческим заданием. Начало в 11:00 и в 13:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2. Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816. Сборная экскурсия по Псковскому Кремлю Начало в 12:00 и в 14:30. Квест «Завещание» (Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2) По предварительной записи. Для сборных групп, до 15 человек. Телефон для предварительной записи: +78112292259. Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Начало в 13:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311. Интерактивная программа «Святки» 5+ Участники познакомятся с обрядами, бытовавшими в Святки на Псковщине: походят колядовщиками, погадают, «покричат мороз» и сделают куколку-ангелочка на память. Гости программы услышат живое фольклорное пение, поиграют в народные игры. Начало в 14:00. Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4). Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74. Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» Начало в 14:00. Главное здание музея, ул. Некрасова, 7. Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311. Сборная экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол» (ул. Леона Поземского, 46)

Варлаамовская башня, боевой ход, выставка «Прогулки по Пскову XIX века» из атласа рисунков И. Ф. Годовикова, экспозиция «Лев против Орла», Высокая башня. Начало в 15:00. Место сбора: площадка у Варлаамовской башни (ул. Леона Поземского, 46). Телефон для записи: +78112292259. «Вертепное представление» 5+ Кукольное вертепное представление о событиях Рождества Христова и казни царя Ирода. Начало в 14:00 и в 16:00. Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2 Запись на программу осуществляется не позднее, чем за день до проведения. Телефоны для записи и справок: +78112292260, +79113580816.

9 ЯНВАРЯ