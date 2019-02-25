Прямиком в Петрозаводск

Первый поезд по маршруту «Псков – Великий Новгород – Петрозаводск», как и положено под торжественный марш в исполнении духового оркестра, пустили 22 февраля с псковского вокзала в 11.26 (фоторепортаж с отправления смотрите здесь). О продаже билетов на новый поезд объявили за три дня до отправления. Несмотря на это, пассажиры раскупили треть. Новенькие вагоны заполнили 119 пассажиров. Не все их них едут до конечной станции.

Еду домой, в Великий Новгород. Решила, раз поезд есть, не поехать ли на первой «Ласточке». Билет стоил 100 рублей, обычно езжу за 300 или 700 рублей. Билет со скидками – по тарифу «Джуниор», который распространяется на молодежь до 21 года. Я в приятном шоке. Поезд до Новгорода идет пять часов, это дольше, чем на машине, но все равно удобно. Вера Иванова, студентка колледжа ПсковГУ

Удобство теплого современного поезда оценила и петербуржанка Тамара Николаевна Форсова.

- Еду в Лугу, у нас там загородный дом, - рассказывает она. - В Пскове у меня живет дочь, вышла замуж за местного. Навещаю нечасто, поскольку это событие произошло недавно, обычно ездим на машине, но как только появился поезд, сразу решила воспользоваться. Это же просто прекрасно, без машины, на хорошем поезде. Очень удобно, и до Луги поезд идет всего час сорок.

До конечной остановки 13 часов, а именно столько составляет путь от Пскова до Петрозаводска, в «Ласточке» предстоит ехать мурманчанину Евгению Румянцеву.

Еду в Петрозаводск, а оттуда в Мурманск. Так мне удобнее. В Пскове сдавал экзамены. На вокзале узнал, что сегодня идет такой поезд. Билет обошелся в 695 рублей. Мне пришлось бы ждать прямого поезда до Мурманска 24 или 25 февраля, а так я уже буду дома к этому времени. Евгений Румянцев, мурманчанину

Поезд прибыл в Петрозаводск в 00:24 следующего дня.

До самых до окраин

Пока рассаживались первые пассажиры новой «Ласточки», вагоны осмотрел губернатор Михаил Ведерников и заместитель генерального директора «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Сейчас в обратном направлении отправляется поезд из Петрозаводска. Проект свяжет четыре региона: Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области и республику Карелия. Все говорят про три региона, но на самом деле четыре - у нас есть остановка в Луге и большой проезд по территории Ленинградской области. Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора «РЖД» по пассажирским перевозкам

Как рассказал Дмитрий Пегов, маршрут позиционируется как региональный с возможностью посадки и высадки пассажиров на промежуточных станциях. Поезд будет эксплуатироваться как с тепловозом, так и без него, на участках с постоянным и переменным током. - Это уникальный поезд, который изготовлен в нашей стране впервые в истории российских железных дорог, - отметил Дмитрий Пегов. - Электропоезд, который может эксплуатироваться от трех систем питания. Именно поэтому удалось реализовать такой маршрут. Думаю, он будет очень востребован пассажирами. Поезд не заходит в Санкт-Петербург, и в этом, по словам Пегова, его уникальность. Маршрут задействует малонаселенные, труднодоступные пункты. Еще одно его преимущество в том, что он состыковывается с высокоскоростным поездом «Сапсан» на станции «Чудово». Пассажиры могут приехать туда, в течение малого времени пересесть на высокоскоростной поезд и добраться до Москвы.

Нам важно, что поезд связывает нас с соседями. Все четыре региона входят в туристический проект «Серебряное ожерелье». Это новые возможности для развития туризма. Важно, что все федеральные льготы заложены в стоимость билета. Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Одним из принципиальных моментов развития транспортной инфраструктуры, по словам главы региона, является возобновление внутрирегиональных железнодорожных перевозок. Новый поезд будет останавливаться в Плюссе, Стругах Красных. - Сегодня мы также обсудили продление «Ласточки» до Печор, рассчитываем, что вместе поработаем и в марте технически такой пуск сделаем. Если все будет нормально, то к Ганзейским дням из Пскова и Санкт-Петербурга можно будет добраться до монастыря и далее, - анонсировал намеченные планы губернатор. - Обсудили также возможность прямого пригородного сообщения «Псков - Великие Луки» - это тоже очень востребованное направление. Мы посчитали, что порядка 20% средств, которые мы из регионального бюджета тратим на внутренние железнодорожные перевозки, освободились. Эти задачи решаются «Ласточками», которые уже ходят. Высвободившиеся средства мы будем направлять на развитие внутри региона.

Где электричество

Задали журналисты часто звучащий в соцсетях вопрос об электрификации путей, чтобы поезд эксплуатировали без локомотива. - Это вопрос всегда спорный, потому что экономика стоит впереди, - ответил Дмитрий Пегов. - Что нам выгоднее: использовать схему с тепловозом, либо вкладывать миллиарды рублей, чтобы два поезда в день ходили по контактному проводу? Мы доработаем подвижной состав, сцепное устройство в тепловозе, но электрификация в комплексе экономически работает, если есть пассажирское, грузовое и пригородное движение, тогда электрифицированные участки дают максимальную отдачу. Поверьте, пока у нас еще много участков, где можно электрифицировать железную дорогу с большей отдачей. Ищем баланс.