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 Первая «Ласточка» отправилась из Пскова в Петрозаводск

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 Поезд «Ласточка» впервые отправился по маршруту Псков - Новгород - Петрозаводск. Всего в поезде 5 вагонов, рассчитанные на 368 пассажиров. «Ласточка» № 819/820 будет курсировать ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48. Пассажиров первого рейса на перроне провожали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.



Автор: Андрей Степанов
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