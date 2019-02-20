Первая «Ласточка» отправилась из Пскова в Петрозаводск

Поезд «Ласточка» впервые отправился по маршруту Псков - Новгород - Петрозаводск. Всего в поезде 5 вагонов, рассчитанные на 368 пассажиров. «Ласточка» № 819/820 будет курсировать ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34, остановка в Новгороде – в 16:56. Из Пскова «Ласточка» № 820 будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток, остановка в Великом Новгороде - в 16:48. Пассажиров первого рейса на перроне провожали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.