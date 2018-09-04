Королева во дворце

Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина встретилась с псковскими юными фигуристами и их тренерами на льду арены в Борисовичах. В Псков она приехала по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и после встречи во дворце пообщалась с участниками его масштабного проекта «Команда 2018».

ДВОРЕЦ ЛЬДА

В Ледовом дворце учатся фигурному катанию более 100 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Роднина побывала здесь в сопровождении старшего тренера Александра Афонина и тренера-преподавателя Маргариты Робиной, которые не меньше своих подопечных были счастливы визиту выдающейся спортсменки. Ирина Роднина поприветствовала спортсменов и выразила надежду, что они самостоятельно выбрали фигурное катание. «Когда дети начинают любить этот вид спорта, у них появляются первые результаты», — пояснила известная фигуристка. Отдельно она обратилась к родителям юных спортсменов и пожелала им трезво относиться к этому виду спорта. «Самое главное — не бежать за своими амбициями впереди возможностей детей, потому что фигурное катание — это самый травматичный вид спорта. Нужно растить амбиции у самих детей», — посоветовала она. В зале хореографии легендарная фигуристка пообщалась с детьми первых лет обучения и дала советы, как делать базовые упражнения фигурного катания. Затем Ирина Роднина вышла на ледовую арену, где проходила тренировка старшей возрастной группы, и поделилась с ребятами секретами оттачивания технических элементов. Участники встречи также получили автографы Ирины Родниной и сфотографировались с легендой фигурного катания на память. На прощание она пожелала ребятам успехов.

ПОЛНАЯ ТИШИНА

На встрече с «Командой 2018» Ирина Роднина долго рассказывала о своей молодости, профессиональной карьере и работе в Госдуме. Спортивные общественники и руководители федераций слушали ее монолог с особым вниманием, руководитель общественного штаба Виктор Остренко констатировал, что такое – полная тишина - здесь впервые. Фигуристка отметила, что современным детям не хватает общения. «Мы можем за счет спорта подарить ребенку совершенно другое общение. Даже если ребенок уйдет в интернет, он вернется во двор. Дворовый спорт - это спорт не достижений, а общения и победы над собой». Врио губернатора Михаил Ведерников поддержал Роднину, отметив, что в Пскове уже есть позитивный пример массовых командных соревнований – Кубок области по дворовому футболу. И, естественно, подобная работа по направлениям будет продолжаться. Роднина и Ведерников договорились подписать соглашение по развитию детского спорта в Псковской области, которое даст региону новый импульс развития. - Еще до больших побед я работала в ЦК ВЛКСМ ответственным организатором. Я застала ту эпоху, в которую зарождались по линии комсомола и смежных ведомств «Золотая шайба», «Белая Ладья», «Кожаный мяч». И все это нам нужно в полном объеме возрождать, наполнять новым смыслом. Это и есть та мотивация, которая будет двигать человека только вперед всю жизнь, - пояснила Роднина.

ЛУЧШЕ ХОРОМ