Королева во дворце

Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина встретилась с псковскими юными фигуристами и их тренерами на льду арены в Борисовичах. В Псков она приехала по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и после встречи во дворце пообщалась с участниками его масштабного проекта «Команда 2018».
В Ледовом дворце учатся фигурному катанию более 100 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Роднина побывала здесь в сопровождении старшего тренера Александра Афонина и тренера-преподавателя Маргариты Робиной, которые не меньше своих подопечных были счастливы визиту выдающейся спортсменки.
Ирина Роднина поприветствовала спортсменов и выразила надежду, что они самостоятельно выбрали фигурное катание. «Когда дети начинают любить этот вид спорта, у них появляются первые результаты», — пояснила известная фигуристка.
Отдельно она обратилась к родителям юных спортсменов и пожелала им трезво относиться к этому виду спорта. «Самое главное — не бежать за своими амбициями впереди возможностей детей, потому что фигурное катание — это самый травматичный вид спорта. Нужно растить амбиции у самих детей», — посоветовала она.
В зале хореографии легендарная фигуристка пообщалась с детьми первых лет обучения и дала советы, как делать базовые упражнения фигурного катания. Затем Ирина Роднина вышла на ледовую арену, где проходила тренировка старшей возрастной группы, и поделилась с ребятами секретами оттачивания технических элементов.
Участники встречи также получили автографы Ирины Родниной и сфотографировались с легендой фигурного катания на память. На прощание она пожелала ребятам успехов.
На встрече с «Командой 2018» Ирина Роднина долго рассказывала о своей молодости, профессиональной карьере и работе в Госдуме. Спортивные общественники и руководители федераций слушали ее монолог с особым вниманием, руководитель общественного штаба Виктор Остренко констатировал, что такое – полная тишина - здесь впервые.
Фигуристка отметила, что современным детям не хватает общения. «Мы можем за счет спорта подарить ребенку совершенно другое общение. Даже если ребенок уйдет в интернет, он вернется во двор. Дворовый спорт - это спорт не достижений, а общения и победы над собой».
Врио губернатора Михаил Ведерников поддержал Роднину, отметив, что в Пскове уже есть позитивный пример массовых командных соревнований – Кубок области по дворовому футболу. И, естественно, подобная работа по направлениям будет продолжаться. Роднина и Ведерников договорились подписать соглашение по развитию детского спорта в Псковской области, которое даст региону новый импульс развития.
- Еще до больших побед я работала в ЦК ВЛКСМ ответственным организатором. Я застала ту эпоху, в которую зарождались по линии комсомола и смежных ведомств «Золотая шайба», «Белая Ладья», «Кожаный мяч». И все это нам нужно в полном объеме возрождать, наполнять новым смыслом. Это и есть та мотивация, которая будет двигать человека только вперед всю жизнь, - пояснила Роднина.
Участник «Команды 2018» островский тренер по баскетболу Александр Воронков поблагодарил Ирину Роднину за встречу и выразил сожаление, что дети, которых он тренирует, не слышали ее слов о мотивации. На его просьбу рассказать о практике внедрения программ поддержки спорта в школах Ирина Роднина рассказала о работе школьной федерации и практике сотрудничества с коллективами. По ее словам, как раз в этом аспекте в первую очередь надо сильно убедить директора школы.
Ирина Роднина дала псковским фигуристам советы по базовым упражнениям.
Фото Андрея Степанова
- Это все выглядит немного абсурдно, но мы знаем, что в каждой школе есть хор. И это замечательно, конечно, и там поют не только дети, но и учителя, и часто сама директор школы. Вот точно такой же инструмент – визитная карточка в виде спортклуба должен быть создан в каждой школе, - отметила Роднина. На что, к слову, Михаил Ведерников добавил, что этот процесс никак не отразится на хорах в псковских школах, потому что регион претендует на звание хоровой столицы России.
В данный момент при Родниной уже создана федерация школьного спорта. По ее мнению, на школьном уровне необходимо создавать лиги спорта, в рамках которых будут формироваться сетки соревнований на протяжении всего учебного года. Ирина Роднина пояснила, что необходимо дифференцировать старты: «Межшкольные соревнования, потом районные, лучшие из районов уже соревнуются на Кубок губернатора». И главное, чтобы работа была командной.
- Важно, чтобы в каждой школе был свой спортивный клуб, с эмблемой и формой, который объединял бы детей, занимающихся разными видами спорта. Это должны быть командные соревнования, - повторила акценты она. Также она добавила, что вскоре ее коллеги по Госдуме возьмутся плотно и за дворовый спорт, ведь в одном из федеральных законов уже появилась формулировка «спортивный клуб по месту жительства». Это многие участники встречи восприняли с большим восторгом.
Под занавес встречи олимпийские призеры в гребле Нина Черемисина и Светлана Семёнова добавили к охапкам цветов от поклонников еще и разносолы со своего огорода. Черемисина даже напомнила фигуристке, что хранит автограф чемпионки 30-летней давности. Количество обладателей автографов Ирины Родниной после встречи с «Командой 2018» увеличилось в разы.