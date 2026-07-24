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Спорт / Соревнования

Женский ход

Псковичка бросила вызов 12 мужчинам на турнире по нардам

Текст:
Евгения Сапунова
24 июля 2026 года, 17:03
Фото: Ольга Фомичева
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Ольгу Фомичеву научила играть в нарды ее подруга. Увлечение ими давно вышло за пределы домашних посиделок и стало частью спортивной жизни Ольги. Недавно женщина приняла участие в межрегиональном турнире «Нарды без границ» в Ставрополе, где все соперники оказались мужчинами. Как женщине удалось их обыграть – в материале «Псковской правды».

Счастливый случай

Ольга открыла для себя нарды ещё в студенческие годы — научиться играть ей помогла подруга. К сожалению, так вышло, что на долгие годы эта страница её жизни закрылась, но судьба подарила второй шанс.

«Мой муж – военнослужащий, участник СВО. Ему нужна была команда на соревнования, и он попросил меня тоже принять участие. На состязаниях, кроме «мужских» видов спорта, были еще нарды и дартс. Увидев столы с нардами, я подумала, что хотела бы поиграть», – рассказала она.

Ольга стала открывать для себя нарды заново – смотреть матчи, вспоминать правила, участвовать в тренировках. Затем приняла участие в соревнованиях по нардам для участников СВО. Выиграла сначала одни, потом – другие. Так счастливое стечение обстоятельств вернуло женщину к любимой игре.

Сейчас Ольга член Федерации нард Псковской области. Играет она в спортивные нарды, которые очень отличаются от тех, в которые приходилось играть в студенчестве.

Женский ход
Ольгу научили играть в нарды еще в студенчестве. Спустя годы женщина вернулась к любимой игре
Фото: Ольга Фомичева

«Я не могу сказать, что нарды – это сложно. Нужно уметь считать, просчитывать вероятность, иметь капельку везения. Это очень интересная, динамичная игра», – признается она.

Женщина не считает себя профессиональной спортсменкой. Относит себя пока к любителям. Дело – в спортивном разряде. Получить его непросто. Нужно участвовать в соревнованиях и обязательно занимать призовые места.

«Я к этому стремлюсь», – признается псковичка.

Ольга не раз принимала участие в городских соревнованиях по нардам и, конечно же, выигрывала. Вся семья женщины – спортивная. Дети занимаются плаваньем и волейболом, сама Ольга семь лет отдала дзюдо, занималась в спортзале. С мужем вместе бегали и ходили в турпоходы.

Женский ход
Вся семья женщины – спортивная. Дети занимаются плаваньем и волейболом, сама Ольга семь лет отдала дзюдо, занималась в спортзале
Фото: Ольга Фомичева

«Сейчас я в силу возраста и состояния здоровья занимаюсь не так активно спортом, как раньше. Хорошо, что развивается адаптивный спорт – сейчас открыли Школу адаптивного спорта и Федерацию нард Псковской области. Круто, что люди, которые в силу жизненных обстоятельств не могут бегать и прыгать как раньше, могут реализовать себя в спорте по-другому», – говорит Ольга.

Дух соревновательности

Недавно женщина приняла участие в межрегиональном турнире «Нарды без границ» для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Ставрополе. Состязание объединило 68 участников из 19 регионов страны. Большинство спортсменов – ветераны специальной военной операции. Так вышло, что Ольга стала единственной женщиной-участницей.

«Меня это очень удивило, потому что, когда я участвовала в турнирах в Псковской области, среди участников были женщины. Их даже очень много в Федерации нард России. Вероятно, в этот раз они просто не заявились или по каким-то причинам не смогли приехать», – предположила Ольга.

Женский ход
Ольга играет как в длинные, так и в короткие нарды
Фото: Ольга Фомичева

К соревнованиям такого масштаба спортсменка серьезно готовилась – играла с более сильными соперниками. Однако несмотря на подготовку, знания и опыт женщину смутило, что играть придется исключительно с мужчинами.

«Они были шокированы, что их соперником будет женщина, ведь мужчины южные, другого менталитета. Они сначала вели себя очень эмоционально, потом уже приняли меня. Все стало хорошо. Атмосфера была дружеская», – поделилась Ольга.

Состязания по длинным нардам шли четыре дня, три из которых были игровыми. Каждый день было по четыре матча с разным количеством партий в каждом. Нарды – игра парная. С кем придется играть заранее узнать невозможно – выбрать соперника помогает специальная жеребьевка.

«На один матч один соперник. С одним соперником ты можешь сыграть пять партий, если матч до пяти очков. Дальше другой матч и другой соперник», – объяснила женщина.

Играть приходилось очень много – с раннего утра и до вечера. Небольшой перерыв – обед. Дальше – снова матчи и партии.

Женский ход
Женщина не раз принимала участие в турнирам по нардам. Некоторые даже выигрывала
Фото: Ольга Фомичева

«Это очень тяжело. В конце дня голова кругом от кубиков и расчетов», – отметила участница. За три дня соревнований удалось сыграть с 12 мужчинами и занять 39 место из 68.

«Если учесть, что я впервые на соревнованиях такого уровня, это хороший результат», – говорит Ольга.

В турнире приняли участие люди разного уровня подготовки – как любители, так и спортсмены с разрядом. Например, молодой человек, занявший первое место, проиграл из 12 игр только одну, подчеркнула Ольга.

«Там другие люди, менталитет, другая тактика игры. Я оттуда очень много знаний привезла», – сказала она.

Ольга играет как в длинные, как и в короткие нарды. Но в соревнованиях всегда выбирает длинные. «Они мне ближе, – говорит женщина. – В длинных нужно перейти с одного участка игрового поля на другой и выбросить все шашки за пределы игрового поля, в коротких нардах можно шашки выбивать. Это более динамичная игра, в ней больше неожиданностей».

В планах – принять участие в других соревнованиях и пройти обучение на судью по нардам.  

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