Женский ход

Ольгу Фомичеву научила играть в нарды ее подруга. Увлечение ими давно вышло за пределы домашних посиделок и стало частью спортивной жизни Ольги. Недавно женщина приняла участие в межрегиональном турнире «Нарды без границ» в Ставрополе, где все соперники оказались мужчинами. Как женщине удалось их обыграть – в материале «Псковской правды».

Счастливый случай

Ольга открыла для себя нарды ещё в студенческие годы — научиться играть ей помогла подруга. К сожалению, так вышло, что на долгие годы эта страница её жизни закрылась, но судьба подарила второй шанс. «Мой муж – военнослужащий, участник СВО. Ему нужна была команда на соревнования, и он попросил меня тоже принять участие. На состязаниях, кроме «мужских» видов спорта, были еще нарды и дартс. Увидев столы с нардами, я подумала, что хотела бы поиграть», – рассказала она. Ольга стала открывать для себя нарды заново – смотреть матчи, вспоминать правила, участвовать в тренировках. Затем приняла участие в соревнованиях по нардам для участников СВО. Выиграла сначала одни, потом – другие. Так счастливое стечение обстоятельств вернуло женщину к любимой игре. Сейчас Ольга член Федерации нард Псковской области. Играет она в спортивные нарды, которые очень отличаются от тех, в которые приходилось играть в студенчестве.

«Я не могу сказать, что нарды – это сложно. Нужно уметь считать, просчитывать вероятность, иметь капельку везения. Это очень интересная, динамичная игра», – признается она. Женщина не считает себя профессиональной спортсменкой. Относит себя пока к любителям. Дело – в спортивном разряде. Получить его непросто. Нужно участвовать в соревнованиях и обязательно занимать призовые места. «Я к этому стремлюсь», – признается псковичка. Ольга не раз принимала участие в городских соревнованиях по нардам и, конечно же, выигрывала. Вся семья женщины – спортивная. Дети занимаются плаваньем и волейболом, сама Ольга семь лет отдала дзюдо, занималась в спортзале. С мужем вместе бегали и ходили в турпоходы.

«Сейчас я в силу возраста и состояния здоровья занимаюсь не так активно спортом, как раньше. Хорошо, что развивается адаптивный спорт – сейчас открыли Школу адаптивного спорта и Федерацию нард Псковской области. Круто, что люди, которые в силу жизненных обстоятельств не могут бегать и прыгать как раньше, могут реализовать себя в спорте по-другому», – говорит Ольга.

Дух соревновательности

Недавно женщина приняла участие в межрегиональном турнире «Нарды без границ» для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в Ставрополе. Состязание объединило 68 участников из 19 регионов страны. Большинство спортсменов – ветераны специальной военной операции. Так вышло, что Ольга стала единственной женщиной-участницей. «Меня это очень удивило, потому что, когда я участвовала в турнирах в Псковской области, среди участников были женщины. Их даже очень много в Федерации нард России. Вероятно, в этот раз они просто не заявились или по каким-то причинам не смогли приехать», – предположила Ольга.

К соревнованиям такого масштаба спортсменка серьезно готовилась – играла с более сильными соперниками. Однако несмотря на подготовку, знания и опыт женщину смутило, что играть придется исключительно с мужчинами. «Они были шокированы, что их соперником будет женщина, ведь мужчины южные, другого менталитета. Они сначала вели себя очень эмоционально, потом уже приняли меня. Все стало хорошо. Атмосфера была дружеская», – поделилась Ольга. Состязания по длинным нардам шли четыре дня, три из которых были игровыми. Каждый день было по четыре матча с разным количеством партий в каждом. Нарды – игра парная. С кем придется играть заранее узнать невозможно – выбрать соперника помогает специальная жеребьевка. «На один матч один соперник. С одним соперником ты можешь сыграть пять партий, если матч до пяти очков. Дальше другой матч и другой соперник», – объяснила женщина. Играть приходилось очень много – с раннего утра и до вечера. Небольшой перерыв – обед. Дальше – снова матчи и партии.