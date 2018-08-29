МЕДИА

 Ирина Роднина вышла на псковский лёд.

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Легендарная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Государственный Думы Ирина Роднина встретилась с псковскими юными фигуристами и их тренерами. Выдающаяся спортсменка побывала на тренировках юных спортсменов в Ледовом дворце. Здесь учатся фигурному катанию более 100 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Ирина Роднина поприветствовала спортсменов и выразила надежду, что они самостоятельно выбрали фигурное катание. «Когда дети начинают любить этот вид спорта, у них появляются первые результаты», — пояснила известная фигуристка.



Автор: Андрей Степанов
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