Ирина Роднина вышла на псковский лёд.

Легендарная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Государственный Думы Ирина Роднина встретилась с псковскими юными фигуристами и их тренерами. Выдающаяся спортсменка побывала на тренировках юных спортсменов в Ледовом дворце. Здесь учатся фигурному катанию более 100 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Ирина Роднина поприветствовала спортсменов и выразила надежду, что они самостоятельно выбрали фигурное катание. «Когда дети начинают любить этот вид спорта, у них появляются первые результаты», — пояснила известная фигуристка.