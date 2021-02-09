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Общество / Образование

Башня РГО

Как будет выглядеть штаб-квартира Русского географического общества в Пскове

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Редакция
9 февраля 2021 года, 15:47
Фото: Андрей Степанов
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Штаб-квартира псковского регионального отделения Русского географического общества (РГО) разместится в кампусе ПсковГУ: прямо под покрытой листами меди башней, увенчанной прапором. Об этом еще раз было заявлено 5 февраля, на первом заседании попечительского совета реготделения. «Псковская правда» публикует эскизный проект пространства, призванного стать родным домом для всех исследователей и путешественников нашего региона.

Справка 

Русское географическое общество было основано в августе 1845 года. Одно из старейших географических обществ мира после Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского (1830). Главная задача РГО — сбор и распространение достоверных географических сведений. В настоящее время в состав РГО входит более 22 000 человек. За последние десять лет организовано свыше 2,7 тыс. экспедиций федерального, регионального и международного уровней, издано более 1,2 млн экземпляров научных пособий.

Полгода назад, в августе 2020-го, администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве. Губернатор региона Михаил Ведерников и первый вице-президент РГО Артур Чилингаров подписали соглашение о сотрудничестве.

В 2020 году в рамках экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды мы передали иконы из Псково-Печерского монастыря в церковь Святой Троицы в Антарктиде. У нас есть много идей и задумок. Уверен, совместными усилиями мы все реализуем.

Башня РГОМихаил Ведерников, губернатор Псковской области

На сегодняшний день приоритетными для псковского отделения РГО являются проекты «Плавучий университет» (экспедиция в акваторию Северного-ледовитого океана, проведение учебных и научных исследований географической, биологической, экологической и туристско-рекреационной направленности), «Планета Псков» (предполагает создание полнометражных документальных фильмов и короткометражных роликов, которые популяризуют уникальные историко-культурные достопримечательности и природные памятники Псковской области), «Корабль надежды» (судно, оборудованное полевым медицинским комплексом будет направлено в регион Баренцева и Белого морей, чтобы оказывать медпомощь населению на Крайнем Севере), Форум молодежных клубов (проект, который объединит представителей клубов со всей страны, позволит обменяться опытом реализации мероприятий, оценить проекты, завязать новые знакомства и получить возможность для межрегионального сотрудничества), «Себежский укрепрайон» (в урочище Батово будет создано два кластера: экскурсионный (посещение оборонительных сооружений и ознакомление с историей боевых действий на территории Себежского укрепленного района) и тренировочный (для проведения сборов и тренировок молодежи в полевых условиях).

Кстати 

Псковское отделение РГО также принимает участие в реализации таких федеральных проектов, как «Географический диктант», «Фотовыставка «Самая красивая страна», «География детям», «Памятные таблички в честь великих исследователей в области географии».

Отдельный проект посвящен созданию в Пскове штаб-квартиры Общества. Ее появление еще в 2020 году анонсировала ректор Псковского госуниверситета и председатель регионального отделения Русского географического общества Наталья Ильина.

Это должно быть такое место, где хочется творить. Оно сочетает стиль штаб-квартиры Москвы, штаб-квартиры Санкт-Петербурга и наш псковский исконный стиль. Стиль этого древнего края, в котором мы, слава Богу, живём и развиваемся.

Башня РГОНаталья Ильина, ректор ПсковГУ
Башня РГО

Фото предоставлено ПсковГУ

Перед дизайнером стояла нетривиальная задача: с комфортом разместить штаб квартиру РГО в помещении специфической формы.

Башня РГО

Фото предоставлено ПсковГУ

В помещениях штаб-квартиры будут проводится заседания Совета отделения, встречи, семинары.

Башня РГО

Фото предоставлено ПсковГУ

Здесь же разместится коворкинг-пространство для членов Молодёжного клуба РГО.

Башня РГО

Фото предоставлено ПсковГУ

Будут проходить выставки. Одна из них — ежегодная фотовыставка «Самая красивая страна», которая проходит с 2015 года и организована с целью привлечения внимания к вопросам природного и историко-культурного наследия России, а также воспитания бережного отношение к окружающей среде через искусство фотографии. Для участия в фотоконкурсе принимают снимки, сделанные исключительно на территории России фотографами из любых стран, без возрастных ограничений.

Такие штаб-квартиры должны появляться в ключевых регионах страны. Они будут местом сбора членов РГО. Штабы – это и научно-образовательные центры, и библиотеки, и коворкинг-центры, и место сбора молодежных клубов. Я хотел бы сделать упор именно на этом.

Башня РГОСергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора РГО
СПРАВКА

Псковское региональное отделение образовано в декабре 1968 года. В настоящий момент в Псковском региональном отделении состоит 71 человек и действует одно местное отделение – Себежское.

Башня РГО

Фото предоставлено ПсковГУ

Членов и гостей общества ждут открытые лекции и кинопоказы, популяризирующие географическую науку для студентов, школьников и широкого круга заинтересованных лиц.

Башня РГО

Фото предоставлено ПсковГУ

Под куполом будет располагаться библиотека географической литературы. Прийти туда, выбрать нужную книгу и тут же ее почитать смогут все желающие.

Башня РГО

Фото предоставлено ПсковГУ

Среди направлений работы Псковского отделения РГО - научная и исследовательская деятельность. Кроме того, оно занимается организацией экспедиций, изданием книг, образовательной и просветительской деятельностью.

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