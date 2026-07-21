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Общество

В Пскове больше не планируют перекрывать движения в центре ради Дня города

21 июля 2026 года, 17:10

Псковские власти не планируют возвращаться к практике перекрытия движения в центре ради Дня города. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В Пскове больше не планируют перекрывать движения в центре ради Дня города

Фото: Дарья Хваткова

«Последний раз, когда мы закрывали центр в День города, – 2022 год, но со временем было принято решение сделать одной из центральных площадок праздника Финский парк. Да, там помещается меньше людей, но зато нет жалоб на перекрытые дороги, да и в целом мы получаем положительные отзывы от горожан относительно именно этой площадки», – пояснил глава города.

Как отметил Борис Елкин, в городе «хватает мероприятий, ради которых приходится перекрывать центр».

В Финском парке, рассказал он, будет действовать фудкорт с северной, южной, западной и восточной кухнями. «Будет и красиво, и вкусно. Кстати, алкоголь на праздник проносить будет запрещено», – предупредил Борис Елкин.

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