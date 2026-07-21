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Общество

Ведерников проконтролировал наличие топлива в Островском районе

21 июля 2026 года, 16:28

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил автозаправочную станцию «Газпромнефть» в Острове в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, пишет ПАИ.

Ведерников проконтролировал наличие топлива в Островском районе

Фото: ПАИ

Главе региона доложили, что топливо всегда в наличии, поставки осуществляются регулярно, острых проблем не возникало. Ведерников уточнил, были ли сложности с бензином АИ-95. Выяснилось, что трудности отмечались, но, по данным АЗС, динамика положительная.

В рабочем выезде также участвовали глава Островского округа Дмитрий Быстров, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области, выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш.

Меры по стабилизации ситуации с топливом принимаются на региональном и на федеральном уровне. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами. 

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