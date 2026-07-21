Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Четыре человека оказались зажаты в машине в результате ДТП в Пскове

21 июля 2026 года, 17:50

Четыре человека оказались зажаты в машине в результате ДТП в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Четыре человека оказались зажаты в машине в результате ДТП в Пскове

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Авария произошла на перекрестке Зонального шоссе и улицы Николая Васильева у дома 5/1. Столкнулись автомобили Mercedes и ГАЗ.

В результате четыре человека оказались зажаты в автомобиле. Прибывшие пожарные деблокировали пострадавших.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада медицины катастроф.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове больше не планируют перекрывать движения в центре ради Дня города
Сгоревшие павильоны разбирают в Пскове
Ведерников проконтролировал наличие топлива в Островском районе
Полиция нашла заблудившуюся в лесу пенсионерку
Псковские газовики определяли лучшего по профессии
Глава Пскова: Инсталляция на Октябрьской площади не привела к росту аварийности
Фонтан на Рижском проспекте готовят к запуску после капитального обновления
Выступление Военного оркестра 2-й гвардейской бригады спецназа планируется в Усвятском районе
Почему запрещено хранить велосипеды в подъездах, напомнили псковичам

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках