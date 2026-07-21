Четыре человека оказались зажаты в машине в результате ДТП в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Авария произошла на перекрестке Зонального шоссе и улицы Николая Васильева у дома 5/1. Столкнулись автомобили Mercedes и ГАЗ.

В результате четыре человека оказались зажаты в автомобиле. Прибывшие пожарные деблокировали пострадавших.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада медицины катастроф.