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Общество / Образование

В год по школе

Чем прирастет сфера школьного и дошкольного образования в новом учебном году

Текст:
Ольга Нефёдова
20 августа 2019 года, 10:56
Фото: Андрей Степанов
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Столько школ и детских садов, как в этом году, наверное, в регионе не строили давно. Разноцветные здания растут как грибы после дождя, и это невероятно радует глаз. Власти уверяют, что это только начало, а у нас подробности самых масштабных проектов.

КЛАССЫ С ИГОЛОЧКИ

В дновской школе № 50 полным ходом идет расстановка мебели и оборудования, от строительной пыли отмывают классы и коридоры. 1 сентября за ее парты сядут 500 учеников.

Мы такую школу еще не строили никогда. Входная группа, пищеблок и комплект учебно-лабораторного оборудования — принципиально новые не только для учреждений Дновского района, но и для всей Псковской области. Убежден, что в школе будет комфортно и учителям, и ученикам, и родителям.


В год по школеАлександр Седунов,
начальник комитета по образованию Псковской области 
В Великих Луках тоже кипит работа — модернизируют учебный корпус школы № 6. Это 68 млн рублей в этом году и 68 млн рублей в следующем. Работы будут закончены к 1 сентября 2020 года. Совсем скоро там начнется строительство еще одной школы на 800 мест. Она появится в районе улиц Заслонова и Щорса. Проект уже готов.

В перспективе — строительство школы в Гдове, в поселке Линово Пыталовского района и еще одной в Пскове.

А КАДРЫ КТО

Кто будет в них работать? В школах по всей области на данный момент есть 287 вакансий. Но это не значит, что работать некому. Все ставки заняты, потому что преподаватели работают на нескольких. Остается потребность в школьных психологах, дефектологах, социальных педагогах, учителях начальных классов, русского и иностранного языков. Чтобы проблему решить, со следующего года в области запускается программа «Земский учитель».

— Мы будем приглашать педагогов, которые готовы будут приехать в сельскую школу и проработать в ней пять лет и получать за это миллион рублей, — рассказал Александр Седунов. — Активно работаем и с Псковским государственным университетом, с выпускниками Опочецкого педколледжа, чтобы они приходили в школы. Разрабатываем программу, которая позволит студентам через сквозные длинные практики проживать в школе целую серию «ролей», когда они не только предметы преподают, но и являются помощниками психолога, дефектолога, социального работника.

В САД С ПОЛУТОРА ЛЕТ

Среди крупных строительных объектов — дошкольные учреждения, об этих стройках «Псковская правда» подробно рассказывала в номере от 24 июля. В Пскове это детский сад на ул. Звездной на 270 мест. Еще один на такое же число мест строится в Борисовичах на ул. Егорова, земля это районная, но садик передадут городу. Два детских сада в Псковском районе: в «Околице» за хлебокомбинатом и на ул. Никольской на 120 мест каждый.

— Хочу обратить внимание на пристройку к саду на улице Народной, где откроется 80 ясельных мест. В рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» 517,4 млн рублей выделено области на места для детей от 1,5 до 3 лет, — сказал Александр Седунов. — Состоялись конкурсные процедуры на пристройку к детскому садику в Писковичах. Новый большой детский сад появится в районе Неелово, где сегодня тоже есть потребность в новых местах.

В этом году закончатся строительные работы в саду в Великих Луках на 140 мест. Уже запущен детский садик на ул. Пискарева в Великих Луках на 60 мест, куда, как и на ул. Пражской в Псковском районе, дети уже стали ходить.

Во всех недавно построенных учреждениях есть педработники или идет работа по их набору, а также по набору на должности нянечек, сторожей, работников пищеблока.

— На этой неделе мы проводили встречи с предпринимателями, которые работают в сегменте ухода и присмотра, владеют частными дошкольными группами, детскими садами, — отметил Александр Седунов. — Минпросвещения предлагает им войти в программу по поддержке частных дошкольных учреждений и получить субсидию от государства. Конечно, есть условия. Одно из них — средства субсидии должны пойти на покупку оборудования. Кроме того, дети в эти сады должны быть взяты из общей электронной очереди и оплата за их пребывание не должна превышать оплату в муниципальных садах.

«КВАНТОРИУМЫ» В ШКОЛАХ

Получил регион средства и на то, чтобы закупить новое компьютерное оборудование для более чем 150 школ. В тех, что вошли в программу по Цифровой образовательной среде, появится еще и новое образовательное пространство. Например, для предмета «Технология» купят 3D-принтеры, а на ОБЖ — симуляторы для оказания первой медицинской помощи. Благодаря этой же программе 142 школы получат оптоволокно, в том числе и сельские, где был интернет, но недостаточной скорости.

В Псковской области откроется 8 центров Цифровой образовательной среды и 8 центров «Точка роста». На следующий год запланировано открытие еще 116 современных образовательных центров в школах региона. На все это привлечено федеральное финансирование по нацпроекту «Образование».

В Великих Луках заработает «Кванториум», а область получит еще два — только мобильных. Они будут выезжать с серьезным оборудованием. И несколько недель работать при школах. Но и это еще не все. В этом году в Пскове заработает «IT-куб» — учреждение дополнительного образования, где дети будут обучаться программированию, а в ближайшие годы отроются еще два таких же.

Все программы в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». По первой на реализацию мероприятий область получит 732 млн рублей, по второй — около 912 млн рублей. 

КСТАТИ

Дополнительно в регион поступило 350 млн рублей из федерального бюджета. Средства предусмотрены в том числе на приведение в порядок образовательных учреждений. 

В настоящее время из 31 запланированной к ремонту школы работы выполнены в 27.

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