В год по школе

Столько школ и детских садов, как в этом году, наверное, в регионе не строили давно. Разноцветные здания растут как грибы после дождя, и это невероятно радует глаз. Власти уверяют, что это только начало, а у нас подробности самых масштабных проектов.

КЛАССЫ С ИГОЛОЧКИ

Мы такую школу еще не строили никогда. Входная группа, пищеблок и комплект учебно-лабораторного оборудования — принципиально новые не только для учреждений Дновского района, но и для всей Псковской области. Убежден, что в школе будет комфортно и учителям, и ученикам, и родителям.

В перспективе — строительство школы в Гдове, в поселке Линово Пыталовского района и еще одной в Пскове.

А КАДРЫ КТО

— Мы будем приглашать педагогов, которые готовы будут приехать в сельскую школу и проработать в ней пять лет и получать за это миллион рублей, — рассказал Александр Седунов. — Активно работаем и с Псковским государственным университетом, с выпускниками Опочецкого педколледжа, чтобы они приходили в школы. Разрабатываем программу, которая позволит студентам через сквозные длинные практики проживать в школе целую серию «ролей», когда они не только предметы преподают, но и являются помощниками психолога, дефектолога, социального работника.

В САД С ПОЛУТОРА ЛЕТ

Среди крупных строительных объектов — дошкольные учреждения, об этих стройках «Псковская правда» подробно рассказывала в номере от 24 июля. В Пскове это детский сад на ул. Звездной на 270 мест. Еще один на такое же число мест строится в Борисовичах на ул. Егорова, земля это районная, но садик передадут городу. Два детских сада в Псковском районе: в «Околице» за хлебокомбинатом и на ул. Никольской на 120 мест каждый.

— Хочу обратить внимание на пристройку к саду на улице Народной, где откроется 80 ясельных мест. В рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» 517,4 млн рублей выделено области на места для детей от 1,5 до 3 лет, — сказал Александр Седунов. — Состоялись конкурсные процедуры на пристройку к детскому садику в Писковичах. Новый большой детский сад появится в районе Неелово, где сегодня тоже есть потребность в новых местах.

В этом году закончатся строительные работы в саду в Великих Луках на 140 мест. Уже запущен детский садик на ул. Пискарева в Великих Луках на 60 мест, куда, как и на ул. Пражской в Псковском районе, дети уже стали ходить.

Во всех недавно построенных учреждениях есть педработники или идет работа по их набору, а также по набору на должности нянечек, сторожей, работников пищеблока.

— На этой неделе мы проводили встречи с предпринимателями, которые работают в сегменте ухода и присмотра, владеют частными дошкольными группами, детскими садами, — отметил Александр Седунов. — Минпросвещения предлагает им войти в программу по поддержке частных дошкольных учреждений и получить субсидию от государства. Конечно, есть условия. Одно из них — средства субсидии должны пойти на покупку оборудования. Кроме того, дети в эти сады должны быть взяты из общей электронной очереди и оплата за их пребывание не должна превышать оплату в муниципальных садах.