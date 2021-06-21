Парк мечты

Эскизный проект нового парка у памятника Александру Невскому на Соколихе представили псковской общественности. На встречу в медиацентре Псковского агентства информации были приглашены представители туристической сферы, а также сообществ, которые активно используют площадку для своих мероприятий.

Мечта близка

- Важно услышать ваше мнение и ваши предложения о том, какой функционал нужен в планируемом парке. Если в 2014 году создание городского парка на Соколихе было мечтой, то сейчас она близка к реализации, - открыла встречу начальник управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Наталья Плявинская. Концепцию парка разработал псковский архитектор Сергей Станкевич. По словам Натальи Плявинской, в этом году планируется разработка проектно-сметной документации на первую очередь строительства. Но до начала этой работы с проектом должна ознакомиться общественность.

Представляя эскизный проект, Сергей Станкевич отметил, что монумент Александру Невскому останется доминантой, также сохранится возможность проводить на Соколихе спортивные, развлекательные мероприятия, концерты, но все эти «смыслы» будут иметь продуманный оформленный вид. В то же время, по словам архитектора, парк «не должен стать стадионом», поскольку «для этого есть другие места».

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В рамках проекта планируется увеличить парковочную зону в два раза. Там будут места для мотоциклов, отдельные зоны для проката велосипедов и самокатов. Предусмотрена зона для общепита и торговли. Там же появятся туалеты и помещение сервисной службы. К монументу будет вести аллея. Также проектом предусмотрены смотровые площадки. Одна из них будет на том месте, куда и сейчас люди приезжают, чтобы полюбоваться закатом. Площадка будет выполнена в виде стилизованных деревянных настилов на металлических сваях.

- Мы стараемся максимально не внедряться в почву, не трогать растительность, - заверил Сергей Станкевич. На склоне Соколихи, который сейчас зарос кустарником, планируется амфитеатр вместительностью до 250 человек. Кроме того, предполагается «буферная зона» с лавочками и зеленым лабиринтом на пути к туалетам.

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Еще одна парковка будет находиться с другой стороны парка. И там же — смотровая площадка на сваях и сеть прогулочных дорожек, которая ведет к туалетам. В проекте определена площадка для установки большой сцены. В низине планируется сделать скейт-парк. А на горе будет дополнительная смотровая площадка и безопасная трасса для «ватрушек» зимой .

Звезды и фонари

Первым замечанием к проекту, которое было высказано, когда презентация проекта плавно перешла к стадии обсуждения, стал вопрос от представителей туристической сферы о предполагаемом месте расположения сцены. - Я против переноса большой сцены к памятнику. 12-13 июня в день пиковой загрузки был закрыт доступ к монументу, - отметил представитель турфирмы «Атмосфера путешествий». - Хорошее разумное замечание, которое нужно обсуждать, - ответил Сергей Станкевич. По его словам, действительно, при наличии красивой картинки для концертных программ минусом может стать ограниченный доступ к монументу при проведении концертов. В то же время, по его словам, если определить площадку для сцены в другом месте, появится «некрасивое голое пятно».

С предположением о том, что масштабные мероприятия не будут такими частыми, многие участники не согласились: как только в Пскове появился молодежный лофт, там постоянно что-то проходит. Та же судьба, по мнению экспертов, ждет большую сцену и амфитеатр на Соколихе. Сомнения некоторых участников встречи по поводу того, будет ли новый городской парк востребован и достаточно ли средств у Псковского района на его содержание, постаралась развеять Наталья Плявинская. - У нас такого масштабного парка еще нет, кроме Финского парка. К моменту, когда этот парк будет построен, к нему подойдет жилой квартал. А в той части города вообще гулять негде: там нет ни скверов, ни парков. Что касается содержания, то у любого посещаемого парка есть коммерческая функция, а пока парк не раскручен, возможно, будет поддержка региона, - пояснила она. Концепция парка на Соколихе предполагает и обширную сеть освещения. Однако для некоторых мероприятий, например, по популяризации астрономии, постоянный свет фонарей нежелателен. Руководитель досугового центра научно-технического творчества «Юный техник» Владимир Колпаков поинтересовался возможностью отключать освещение на время проведения такого рода событий. - То, что на картинке — смерть небу полностью. Сейчас даже фонарь на будке охранника. Его много. Просим чтобы его выключали, - пояснил он. И предложил рассмотреть возможность применения опыта европейских городов, где фонари устроены так, что «смотрят вниз» и не освещают небо.

Для колясок и велосипедов

Председатель Псковского реготделения Всероссийского общества инвалидов, депутат областного Собрания Марина Борисенкова напомнила, что важно не забывать и о доступной среде. - В низину маломобильным будет сложнее спуститься, чтобы посмотреть концертное мероприятие. Удобнее, если сцена будет находиться возле памятника, - отметила она. А также поинтересовалась, что именно в новом парке предусмотрено для родителей с колясками и для инвалидов.

Сергей Станкевич отметил, что на данном этапе разработчики постарались максимально учитывать все необходимое, начиная от покрытий и заканчивая дублирующими ступени спусками. На этапе проектирования все эти вопросы будут проработаны. Коснулись участники встречи и вопроса организации в новом парке велодорожек, трасс для бега, лыжного спорта. В настоящее время у любителей горных велосипедов есть несколько тропинок на Соколихе, где они тренируются. - Что касается дорожно-тропиночной сети, мы сделали очень детальную топосхему. Потом сделали с квадрокоптера снимки и все сопоставили. Всю тропиночную сеть тоже нанесли: где проходили эти дорожки, примерно там они и остались, - заверил Сергей Станкевич. Также в рамках встречи прозвучало предложение о создании универсальной трассы, которая должна проходить по периметру всего парка.

Туалет как арт-объект

Само собой, не обошли участники встречи и вопрос организации санитарных зон. - Туалеты должны функционировать и в зимнее время. Платно или бесплатно — второй вопрос. Но кабинок должно быть достаточно, чтобы автобус потратил на санитарную остановку не больше 5-10 минут.