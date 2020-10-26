«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

В приложении «Регион 60 — умный регион» началось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова. Там представлено порядка 30 световых инсталляций в 10 локациях: от обычной подсветки до корабля. Выбрать украшения для самых туристических мест города может каждый желающий.

Всего представлено 10 опросов о выборе светового оформления улицы Пушкина, Детского парка, Летнего сада, Ботанического сада, Финского парка, сквера имени Кутузова, Троицкого моста, пешеходного моста через реку Пскову в Финском парке, Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и Псковского государственного университета.

Проголосовать можно в приложении или на сайте «Мой дом».