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Общество

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году

Текст:
Анастасия Турсунова
26 октября 2020 года, 17:37
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В приложении «Регион 60 — умный регион» началось голосование за выбор новых новогодних украшений для Пскова. Там представлено порядка 30 световых инсталляций в 10 локациях: от обычной подсветки до корабля. Выбрать украшения для самых туристических мест города может каждый желающий. 

Всего представлено 10 опросов о выборе светового оформления улицы Пушкина, Детского парка, Летнего сада, Ботанического сада, Финского парка, сквера имени Кутузова, Троицкого моста, пешеходного моста через реку Пскову в Финском парке, Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и Псковского государственного университета.

Проголосовать можно в приложении или на сайте «Мой дом».

Голосование «О выборе светового оформления улицы Пушкина в Пскове»

Варианты новогоднего убранства единственной пешеходной улицы Пскова различаются в основном цветом и вариантами гирлянд. Их планируется растянуть над всей улицей, от Октябрьского проспекта до Ленина. Нечто подобное можно увидеть на Никольской в Москве. Надо полагать, как и в столице, этот аттракцион будет привлекать в Пскове многочисленных Instagram-блогеров.

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Голосование «О выборе светового оформления Детского парка в Пскове»

Предложенное оформление Детского парка не столь грандиозно, но в голосовании можно выбрать сразу несколько понравившихся вариантов. Всего их 7. Наряду со светодиодной инсталляцией «2021», которая растягивается на всю пешеходную дорожку (ноль в ней превращается в арку), тут представлена откровенно не новогодняя световая фигура «семья». Однако новые украшения хорошо впишутся к традиционной новогодней елке и гирляндам на деревьях, к которым псковичи уже привыкли.

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Голосование «О выборе светового оформления Летнего сада в Пскове»

Всего три варианта оформления представлено для Летнего сада: арка в виде ромбов, корабль и дикие животные. Как это не удивительно, но медведь и олени уже набрали больше голосов, чем другие варианты — 60%. Эскиз этой экспозиции, видимо, гармоничнее всего вписывается в обстановку. Фигуры планируют поставить за памятником А. С. Пушкину и крестьянке.

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Голосование «О выборе светового оформления Ботанического сада в Пскове»

Также три варианта новогоднего убранства представлены для Ботанического сада. Как и в Летнем саду, тут выигрывают животные. Лисы, совы, зайцы - настоящий восторг для детей. Может Пскову не хватает собственного зоопарка? Место установки новых световых фигур: недалеко от остановки «Летний сад» и фонтана.

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Голосование «О выборе светового оформления Финского парка в Пскове»

Варианты новогоднего убранства Финского парка включают в себя 8 фигур. Здесь представлены и карета, и корабль, и воздушный шар, и геометрические фигуры. Можно выбрать несколько понравившихся комбинаций. Украшения распределены по разным частям парка. Возможно, здесь расставят сразу несколько фигур на разных участках пути, чтобы весь маршрут был украшен. 

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Голосование «О выборе светового оформления сквера имени Кутузова в Пскове»

Для украшения сквера имени Кутузова в Пскове разработали три варианта: два с людьми, прогуливающимися в роскошных светодиодных нарядах, а один — простая светодиодная инсталляция «Деревья». Последняя на данный момент является лидером голосования. Она представляет из себя деревья, украшенные желтыми светящимися гирляндами, и на эскизе смотрится воистину волшебно.

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Голосование «О выборе светового оформления Троицкого моста в Пскове»

Варианты новогоднего украшения Троицкого моста различаются лишь цветами и гирляндами. Один вариант предусматривает украшение перил, другой — фонарных столбов. До Ольгинского моста не дотягивает, однако тот факт, что этот мост тоже собрались нарядить, не может не радовать.

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Голосование «О выборе светового оформления пешеходного моста через реку Пскову в Финском парке в Пскове»

Дополняет новогоднее убранство Финского парка украшенный пешеходный мост. Представлено всего три варианта, которые различаются только подсветкой. Однако они не позволят затеряться мосту на фоне темной зимней ночи.

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Голосование «О выборе светового оформления Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в Пскове»

Возле Псковского академического театра драмы имени Пушкина прогуливаются светодиодные парочки. Кавалеры в шикарных костюмах с тростью и дамы в вечерних платьях в пол. На выбор всего два варианта, но оба стилистически подходят для этого места.

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Голосование «О выборе светового оформления Псковского государственного университета в Пскове»

Возле главного корпуса Псковского государственного университета представлено два варианта новогодних украшений: земной шар и арка в виде ромбов. Оба смотрятся интересно, а с гирляндами на колонах здания будет совсем празднично.  

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Опрос на базе нового приложения анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении. Ранее он интересовался у подписчиков в своём Instagram-аккаунте нужны ли городу новые украшения. Подавляющее большинство — 87% участников опроса — проголосовали за обновление. Кстати, старые украшения и инсталляции, которые используются в Пскове, были закуплены ещё в 2011 году.

Проголосовать за понравившиеся украшения можно до 3 ноября. Однако приложение «Регион 60 — умный регион» пока что доступно только в App Store. Но уже на этой  неделе его зарегистрируют в Google Play для пользователей Android.

Помимо опросов, в приложении можно высказывать свои предложения, узнавать новости и отправлять жалобы относительно Пскова. 

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