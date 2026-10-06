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Общество

Дом молодёжи в Великих Луках почти завершен

6 октября 2026 года, 16:14

Готовность Дома молодёжи в Великих Луках достигла 90%. Об этом заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева сообщила в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Дом молодёжи в Великих Луках почти завершен

Фото: Арсений Тимашов

Во дворе объекта уже установили летнюю сцену, а в ближайшее время строители приступятся к внутренней отделке. Открытие запланировано на декабрь. Благоустройством прилегающей территории занимаются волонтёры. Проект реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

«Рассчитываем, что, как и в Пскове, в Великих Луках появится Школа креативных индустрий», — отметила Ольга Тимофеева.

В дальнейшем новые дома молодёжи появятся в Порхове и Невеле, а помещение Псковского городского молодёжного центра ждёт ремонт.

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