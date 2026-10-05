Психолог Есева объяснила, из чего складывается душевное равновесие

Психическое здоровье – это не только отсутствие расстройств, а состояние благополучия, которое помогает человеку справляться с трудностями. Об этом напомнила медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ольга Есева.

Она пояснила, что психическое здоровье проявляется в том, как человек понимает себя, взаимодействует с другими и воспринимает мир. Важную роль играет адекватная самооценка: она позволяет признавать ошибки, но не требовать от себя невозможного, а также восстанавливаться после критики.

Кроме того, по словам Ольги Есевой, любовь к себе помогает осознавать свои потребности, заботиться о себе и принимать себя целиком – со всеми достоинствами и недостатками. Она советует чаще вспоминать о своих достижениях, хвалить себя за сделанное и внимательно относиться к чувствам.

Эмоциональная устойчивость также зависит от режима: полноценного сна, отдыха, физической активности и правильного питания. Справляться с напряжением помогают планирование, дыхательные упражнения и медитация. А поддерживающие отношения с близкими и участие в жизни сообщества дают ощущение связи с другими людьми и помогают переживать трудности.

Подробнее в материале «Быть себе другом».