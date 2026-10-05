Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Психолог Есева объяснила, из чего складывается душевное равновесие

5 октября 2026 года, 16:41

Психическое здоровье – это не только отсутствие расстройств, а состояние благополучия, которое помогает человеку справляться с трудностями. Об этом напомнила медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ольга Есева.

Психолог Есева объяснила, из чего складывается душевное равновесие

Фото: pxhere.com

Она пояснила, что психическое здоровье проявляется в том, как человек понимает себя, взаимодействует с другими и воспринимает мир. Важную роль играет адекватная самооценка: она позволяет признавать ошибки, но не требовать от себя невозможного, а также восстанавливаться после критики.

Кроме того, по словам Ольги Есевой, любовь к себе помогает осознавать свои потребности, заботиться о себе и принимать себя целиком – со всеми достоинствами и недостатками. Она советует чаще вспоминать о своих достижениях, хвалить себя за сделанное и внимательно относиться к чувствам.

Эмоциональная устойчивость также зависит от режима: полноценного сна, отдыха, физической активности и правильного питания. Справляться с напряжением помогают планирование, дыхательные упражнения и медитация. А поддерживающие отношения с близкими и участие в жизни сообщества дают ощущение связи с другими людьми и помогают переживать трудности.

Подробнее в материале «Быть себе другом».

Читайте также
Быть себе другом
Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Вне очереди

Политика / Власть
15 октября 14:12

Вне очереди

Состоялась 2-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Первый раз – в первый ЗакС

Политика / Власть
29 сентября 19:31

Первый раз – в первый ЗакС

Состоялась 1-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Поддержка с продолжением

Политика / Власть
10 сентября 16:28

Поддержка с продолжением

Чем для Псковской области важна встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова