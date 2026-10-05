Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

За неделю в Псковской области исследовали 25 клещей

5 октября 2026 года, 17:50

Специалисты Псковской областной инфекционной клинической больницы обновили статистику по клещам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения.

За неделю в Псковской области исследовали 25 клещей

Фото: pxhere.com

С начала года в лабораториях проверили 1831 паразита, а за неделю с 28 сентября по 4 октября — 25. Из них 22 клеща обследовали в Пскове: возбудителей энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза в них не обнаружили, зато у пяти нашли боррелиоз. Ещё трёх клещей изучили в Великих Луках — у одного подтвердился боррелиоз.

Средний уровень заражённости клещей за год, по данным инфекционной больницы, держится на отметке 39,4%. За минувшую неделю показатель просел на 2,8 пункта — до 24%.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона на укусы клещей пожаловались 2360 человек, в том числе 39 — за последнюю неделю. Недельный показатель снизился в 2,5 раза. Чаще всего паразиты нападали на людей на сельских участках, в садовых товариществах и в лесах.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе
«Кричит о помощи»

Общество / Образование
14 октября 14:34

«Кричит о помощи»

Псковские специалисты объяснили, как понять, что у ребёнка беда