За неделю в Псковской области исследовали 25 клещей

С начала года в лабораториях проверили 1831 паразита, а за неделю с 28 сентября по 4 октября — 25. Из них 22 клеща обследовали в Пскове: возбудителей энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза в них не обнаружили, зато у пяти нашли боррелиоз. Ещё трёх клещей изучили в Великих Луках — у одного подтвердился боррелиоз.

Средний уровень заражённости клещей за год, по данным инфекционной больницы, держится на отметке 39,4%. За минувшую неделю показатель просел на 2,8 пункта — до 24%.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона на укусы клещей пожаловались 2360 человек, в том числе 39 — за последнюю неделю. Недельный показатель снизился в 2,5 раза. Чаще всего паразиты нападали на людей на сельских участках, в садовых товариществах и в лесах.