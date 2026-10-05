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Общество

Более 70 педагогов Псковской области вышли на досрочную пенсию с начала года

5 октября 2026 года, 17:33

С начала 2026 года свыше 70 работников образования Псковской области оформили досрочную пенсию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.

Такое право есть у педагогов, накопивших нужный специальный стаж. В этом году должны сойтись сразу несколько условий. Главное — не менее 25 лет работы в должностях и учреждениях из перечня, утверждённого постановлением правительства РФ №781. В него включены школьные учителя, воспитатели детсадов, логопеды, дефектологи, педагоги-психологи, социальные педагоги, музыкальные руководители, тренеры-преподаватели, а также преподаватели колледжей и техникумов.

Второе условие — минимальный индивидуальный пенсионный коэффициент. С прошлого года он должен составлять не менее 30 баллов.

В Соцфонде напомнили ещё об одном нюансе. Даже если 25 лет стажа выработаны в текущем году, саму пенсию назначат лишь через пять лет: подать заявление сейчас невозможно, а выплаты стартуют фактически в 2031 году.

Помимо этого, для досрочной пенсии нужно выдержать норму учебной нагрузки — для большинства педагогов это 18 часов в неделю. Для учителей начальных классов и сельских школ сделано исключение: их стаж засчитывается независимо от объёма нагрузки. Педагоги со стажем получают статус предпенсионера и связанные с ним льготы.

Проверить стаж можно через выписку из индивидуального лицевого счёта. Оформить пенсию — на «Госуслугах», в отделении СФР, МФЦ или через работодателя.

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