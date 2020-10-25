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Общество

Псковичам стало доступно приложение «Регион 60 – умный регион»

25 октября 2020 года, 12:30

Жителям Псковской области стало доступно приложение «Регион 60 — умный регион», созданное на базе платформы «Мой дом». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём традиционном обращении к жителям региона в  Instagram.

Он отметил, что к приложению также подключён сайт Мойрегион60.рф, на котором можно получить полный набор всех доступных функций.

Псковичам стало доступно приложение «Регион 60 – умный регион»

На сайте и в приложении можно высказывать свои предложения, узнавать новости, отправлять жалобы, участвовать в опросах. Михаил Ведерников анонсировал старт первого опроса уже 26 октября. Жителям предложат выбрать новогоднее украшение для Пскова. Опрос продлится до 3 ноября.

«Две недели назад я анонсировал работу приложения «Мой дом», которое в рамках пилотного проекта действовало в Пскове. Тогда же я говорил, что мы планируем расширить работу приложения и предоставить доступ всем муниципальным образованиям Псковской области», - рассказал губернатор. Он подчеркнул, что запуск приложения был намечен на конец года, но реализовать проект удалось значительно раньше.

Сейчас приложение «Регион 60 — умный регион» доступно только в App Store, но уже на следующей неделе оно будет зарегистрировано в Google для пользователей Android.

Далее в планах - подключение в приложению всех районов Псковской области.

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