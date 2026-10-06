Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Сосны Полистовского заповедника помогают оценить чистоту воздуха

6 октября 2026 года, 11:36

Сосны в Полистовском заповеднике используют как природные индикаторы загрязнения воздуха. На болотах провели дендрохронологические исследования, чтобы выяснить, как на рост деревьев влияют соединения серы и азота, способные переноситься ветром на сотни километров, сообщили в пресс-службе заповедника.

Сосны Полистовского заповедника помогают оценить чистоту воздуха

Фото: magnific.com

В заповеднике нет ни заводов, ни крупных трасс, но загрязняющие вещества могут попадать сюда с атмосферными осадками. 

Ранее в Центрально-Лесном заповеднике специалисты обнаружили, что на бедных болотных почвах соединения серы и азота могут, наоборот, становиться дополнительным источником питания для сосен. Теперь этот вывод проверяют в других условиях и другим методом – по ежегодному приросту деревьев в высоту.

Каждый год сосна формирует новое междоузлие — участок ствола между мутовками ветвей. Последовательность таких отрезков позволяет восстановить историю роста дерева по годам.

В Полистовском заповеднике обследовали 10 биогрупп по пять модельных сосен в каждой. Всего специалисты измерили 853 годовых прироста.

Полученные данные показали, что сосна действительно может служить чувствительным природным индикатором. Следующий этап – сопоставить результаты с данными о выпадении соединений серы и азота. Исследователи хотят определить участки, где сосны лучше всего подходят для такого мониторинга, и обосновать пятилетнюю норму прироста деревьев в высоту.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе
«Кричит о помощи»

Общество / Образование
14 октября 14:34

«Кричит о помощи»

Псковские специалисты объяснили, как понять, что у ребёнка беда