Сосны Полистовского заповедника помогают оценить чистоту воздуха

Сосны в Полистовском заповеднике используют как природные индикаторы загрязнения воздуха. На болотах провели дендрохронологические исследования, чтобы выяснить, как на рост деревьев влияют соединения серы и азота, способные переноситься ветром на сотни километров, сообщили в пресс-службе заповедника.

В заповеднике нет ни заводов, ни крупных трасс, но загрязняющие вещества могут попадать сюда с атмосферными осадками.

Ранее в Центрально-Лесном заповеднике специалисты обнаружили, что на бедных болотных почвах соединения серы и азота могут, наоборот, становиться дополнительным источником питания для сосен. Теперь этот вывод проверяют в других условиях и другим методом – по ежегодному приросту деревьев в высоту.

Каждый год сосна формирует новое междоузлие — участок ствола между мутовками ветвей. Последовательность таких отрезков позволяет восстановить историю роста дерева по годам.

В Полистовском заповеднике обследовали 10 биогрупп по пять модельных сосен в каждой. Всего специалисты измерили 853 годовых прироста.

Полученные данные показали, что сосна действительно может служить чувствительным природным индикатором. Следующий этап – сопоставить результаты с данными о выпадении соединений серы и азота. Исследователи хотят определить участки, где сосны лучше всего подходят для такого мониторинга, и обосновать пятилетнюю норму прироста деревьев в высоту.