В Новоржевском районе начали отсыпать дорогу «Крюково – Глазово»

В Новоржевском районе приступили к отсыпке дороги «Крюково – Глазово». О старте работ сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице во «ВКонтакте».
В Новоржевском районе приступили к отсыпке дороги «Крюково – Глазово». О старте работ сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице во «ВКонтакте».
Деньги на ремонт нашлись благодаря экономии на электронных торгах по текущему ремонту местных автодорог – удалось сберечь 940 тыс. рублей бюджетных средств. В администрации Новоржевского муниципального округа решили потратить их на восстановление профиля дороги с добавлением нового материала.
Трифонова подчеркнула, что эта дорога связывает Пушкиногорский и Новоржевский округа, давая жителям удобный и безопасный маршрут.
Подрядчик – ООО «Новоржевспецтранс» – вышел на объект 29 сентября. На участок планируют завезти 750 кубометров песчано-гравийной смеси. Глава муниципалитета пообещала следить за ходом ремонта и держать земляков в курсе.