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Общество

В Новоржевском районе начали отсыпать дорогу «Крюково – Глазово»

6 октября 2026 года, 13:00

В Новоржевском районе приступили к отсыпке дороги «Крюково – Глазово». О старте работ сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице во «ВКонтакте».

В Новоржевском районе начали отсыпать дорогу «Крюково – Глазово»

Фото: Любовь Трифонова
В Новоржевском районе начали отсыпать дорогу «Крюково – Глазово»

Фото: Любовь Трифонова

Деньги на ремонт нашлись благодаря экономии на электронных торгах по текущему ремонту местных автодорог – удалось сберечь 940 тыс. рублей бюджетных средств. В администрации Новоржевского муниципального округа решили потратить их на восстановление профиля дороги с добавлением нового материала.

Трифонова подчеркнула, что эта дорога связывает Пушкиногорский и Новоржевский округа, давая жителям удобный и безопасный маршрут.

Подрядчик – ООО «Новоржевспецтранс» – вышел на объект 29 сентября. На участок планируют завезти 750 кубометров песчано-гравийной смеси. Глава муниципалитета пообещала следить за ходом ремонта и держать земляков в курсе.

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