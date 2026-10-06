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Общество

Гуманитарный груз из Бежаниц, Локни и Дедович передали в зону СВО

6 октября 2026 года, 14:22

Гуманитарный груз из Бежаниц, Локни и Дедович передали волонтеры в зону специальной военной операции. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила глава Бежаницкого округа Елена Иванова.

Гуманитарный груз из Бежаниц, Локни и Дедович передали в зону СВО

Фото: Елена Иванова
Гуманитарный груз из Бежаниц, Локни и Дедович передали в зону СВО

Фото: Елена Иванова
Гуманитарный груз из Бежаниц, Локни и Дедович передали в зону СВО

Фото: Елена Иванова

Добровольцы выразили благодарность мужчинам из Дедович за доставку груза.

За ходом происходящего можно следить в группе Бежаницкого штаба волонтёров «Zа победу».

«Спасибо каждому, кто участвует в этой важной работе!» – отметила Елена Иванова.

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