Гуманитарный груз из Бежаниц, Локни и Дедович передали в зону СВО

Гуманитарный груз из Бежаниц, Локни и Дедович передали волонтеры в зону специальной военной операции. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила глава Бежаницкого округа Елена Иванова.
Гуманитарный груз из Бежаниц, Локни и Дедович передали волонтеры в зону специальной военной операции. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила глава Бежаницкого округа Елена Иванова.
Добровольцы выразили благодарность мужчинам из Дедович за доставку груза.
За ходом происходящего можно следить в группе Бежаницкого штаба волонтёров «Zа победу».
«Спасибо каждому, кто участвует в этой важной работе!» – отметила Елена Иванова.