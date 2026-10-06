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Общество

В Новосокольническом округе прихожане своими силами спасают старинный храм

6 октября 2026 года, 16:46

Жители деревни Руново Новосокольнического округа объединились, чтобы спасти от разрушения храм Покрова Пресвятой Богородицы. Как сообщили в пресс-службе Великолукской епархии, работы ведутся исключительно на энтузиазме прихожан.

В Новосокольническом округе прихожане своими силами спасают старинный храм

Фото: Великолукская епархия
В Новосокольническом округе прихожане своими силами спасают старинный храм

Фото: Великолукская епархия
В Новосокольническом округе прихожане своими силами спасают старинный храм

Фото: Великолукская епархия

В восстановлении церкви участвуют благочинный, настоятель протоиерей Иоанн Ильницкий и неравнодушные селяне. Стройматериалы завезли 10 сентября, а спустя 12 дней здесь уже велись работы. Прихожане разобрали остов иконостаса левого придела Николая Чудотворца, пропитали доски антисептиком, соорудили временную лестницу на чердак и частично перекрыли кровлю.

На прошлой неделе удалось закрыть вторую сторону крыши, теперь её планируют покрыть железом. Верующие рассчитывают завершить эти работы к престольному празднику 14 октября, чтобы защитить здание от осадков.

Церковь перешла к Русской православной церкви в плачевном состоянии – разорённой и нуждающейся в серьёзном ремонте. Она входит в тот же приход, что и действующий соседний храм Киево-Печерской иконы Божией Матери. Главную святыню — старинную икону святителя Николая Мирликийского – удалось сохранить в соседней церкви, а две иконы из верхнего ряда иконостаса теперь представлены в Музее церковной истории епархии.

Параллельно приход приводит в порядок захоронения священников и монашествующих на местном кладбище. Здесь обнаружили каменный склеп, в котором, по словам местной жительницы, около 1963 года была погребена монахиня, приехавшая из других мест.

На 10 октября верующие приглашают всех желающих на субботник. Предстоит убрать сгнившие доски, вынести мусор, подмести внутри храма и вокруг него, вырубить разросшийся кустарник. Работы много, и любой помощник здесь будет кстати.

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