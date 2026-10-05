Пскович утопил чужой микроавтобус в пруду и получил десять суток ареста

Мировой судья судебного участка №27 Пскова вынес постановление по делу о пьяной езде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

20-летний парень в ночь на 3 октября забыл микроавтобус «Ситроен Спейстурер», принадлежащий родственнику из автосервиса, где работает.

Не имея права управления и будучи пьяным, он решил прокатиться. На улице Льва Толстого, двигаясь в сторону улицы Николая Васильева, водитель не справился с управлением и съехал в водоём. Микроавтобус почти полностью утонул.

Утром 3 октября — во Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом — псковичи стали свидетелями необычной картины: на крыше машины, едва торчащей из пруда, лежал мужчина. Парень отметил, что пришёл в себя уже на крыше микроавтобуса.

Транспорт из водоёма достали. Суд признал молодого человека виновным по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ и назначил десять суток административного ареста.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.