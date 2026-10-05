Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские волонтёры могут получить звание «Заслуженный доброволец»

5 октября 2026 года, 16:33

У волонтёров Псковской области появился шанс на официальное признание: в регионе стартовал конкурс на присвоение звания «Заслуженный доброволец Псковской области». Об этом сообщили в пресс-службе Ресурсного центра Добро.рф.

Псковские волонтёры могут получить звание «Заслуженный доброволец»

Ресурсный центр Добро.рф

Новая награда отметит тех, кто внёс весомый личный вклад в развитие и популяризацию добровольчества. Претендовать на неё могут граждане России, занимающиеся волонтёрством в Псковской области не менее трёх лет.

Для участия понадобится пакет документов: заверенные сведения о волонтёрской деятельности из системы «ДОБРО.РФ», а также ходатайство от органов местного самоуправления или руководителей организаций.

Оценка участников будет идти по нескольким критериям: сколько лет человек посвятил волонтёрству, какие социально значимые проекты реализовал, сколько новых добровольцев привлёк и проходил ли обучение в этой сфере.

Заявки принимают до 5 ноября 2026 года по электронной почте ресурсного центра: rcrd60@yandex.ru. Итоги конкурса подведут до 1 декабря, все участники получат дипломы. Организатором выступает Центр молодёжи и общественных инициатив.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе
«Кричит о помощи»

Общество / Образование
14 октября 14:34

«Кричит о помощи»

Псковские специалисты объяснили, как понять, что у ребёнка беда