Псковские волонтёры могут получить звание «Заслуженный доброволец»

У волонтёров Псковской области появился шанс на официальное признание: в регионе стартовал конкурс на присвоение звания «Заслуженный доброволец Псковской области». Об этом сообщили в пресс-службе Ресурсного центра Добро.рф.

Новая награда отметит тех, кто внёс весомый личный вклад в развитие и популяризацию добровольчества. Претендовать на неё могут граждане России, занимающиеся волонтёрством в Псковской области не менее трёх лет.

Для участия понадобится пакет документов: заверенные сведения о волонтёрской деятельности из системы «ДОБРО.РФ», а также ходатайство от органов местного самоуправления или руководителей организаций.

Оценка участников будет идти по нескольким критериям: сколько лет человек посвятил волонтёрству, какие социально значимые проекты реализовал, сколько новых добровольцев привлёк и проходил ли обучение в этой сфере.

Заявки принимают до 5 ноября 2026 года по электронной почте ресурсного центра: rcrd60@yandex.ru. Итоги конкурса подведут до 1 декабря, все участники получат дипломы. Организатором выступает Центр молодёжи и общественных инициатив.