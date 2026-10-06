Александр Робин: Меня поразило, что Фотий достаточно скромный человек с потрясающим голосом

В Печорах завершился первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик». О подготовке и самых ярких моментах в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Труднее всего, по его признанию, оказалось соединить в одном событии светское и духовное, не ударяясь в крайности. «Некоторые нюансы возникали, потому что в этом фестивале тесно переплеталась светская составляющая и духовная. Найти эту грань, этот баланс, чтобы ни в одну из сторон не перекашивалось, – вот здесь был интересный нюанс, но, мне кажется, мы с ним справились», – отметил Александр Робин.

Музыкальной программе уделили особое внимание: перед гостями выступили хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, казачья группа «Гайтан», московский коллектив «Родная речь», Псковский русский народный хор и ансамбль «Сказ».

Кульминацией стала песня иеромонаха Фотия.

«Меня поразило, что это достаточно скромный человек с потрясающим голосом, и как он на протяжении целого часа удерживал всю площадь. Сейчас многие привыкли к современным шоу с киловаттами света и спецэффектами, а он скромно стоял и пел потрясающую музыку — и никто не уходил, все стояли. Я видел людей, которые даже плакали. Поэтому я бы назвал настоящей находкой то, что мы его пригласили», – признался руководитель дирекции.

Собрать на первый «Архондарик» 13 монастырей из двух стран было непросто: участникам требовалось объяснить, что их ждёт. Но итог организаторов порадовал.

Кроме основной площадки, работала вторая кулинарная сцена. Три дня там готовили шеф-повара, включая Сержа Марковича из Сербии, который живёт в России уже 15 лет. Всего на этой сцене приготовили более 15 блюд – гости выстраивались в очереди за угощениями. На опорной башне шли кинопоказы фестиваля Сретенского монастыря «Встреча»: туристы могли посмотреть кино по дороге к монастырю.

Главным блюдом стала монастырская похлёбка с фасолью и картофелем – её сварили около трёх тонн. Рецепт согласовали с поварами Псково-Печерского монастыря, чтобы не добавлять ничего лишнего. «Мы волновались, но получился овощной сытный суп. Сам попробовал – очень вкусный, не пересолили, не переперчили, прямо то, что надо. В центральный день фестиваля, третьего числа, к часу дня он был готов, а уже к шести – к половине седьмого осталось совсем чуть-чуть», – рассказал Александр Робин.

После небольшой паузы команда приступит к подготовке регионального проекта «Рождество начинается здесь», который, как напомнил директор дирекции, стартует уже с первым снегом.