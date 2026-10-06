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Общество

Девушка попыталась совершить кражу рядом с отделением полиции в Плюссе

6 октября 2026 года, 17:25

Жительница Плюсского района окажется на скамье подсудимых из-за кражи косметики. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры, уточнив, что обвинительное заключение уже утверждено.

Девушка попыталась совершить кражу рядом с отделением полиции в Плюссе

Фото: pxhere.com

Как полагает следствие, днём женщина заглянула в магазин косметики в посёлке Плюсса. С прилавка она взяла тушь для ресниц и направилась к двери. Продавец попросила оплатить покупку, но посетительница не отреагировала и вышла на улицу.

Торговая точка находится всего в ста метрах от районного отдела полиции, поэтому задержали женщину почти сразу. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Задержанная признала вину и раскаялась, а похищенный товар вернули в магазин.

По части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж) женщине грозит вплоть до четырёх лет лишения свободы.

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