Пожары в Псковской области за девять месяцев унесли жизни 50 человек

С января по сентябрь в Псковской области на пожарах погибли 50 человек, ещё 17 получили травмы разной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Среди погибших – один несовершеннолетний, трое инвалидов, четверо рабочих, 20 пенсионеров и 22 безработных.

Всего за отчётный период в регионе произошло 2955 пожаров, а прямой материальный ущерб от них составил 23 млн 412 тысяч рублей. Самой частой причиной возгораний становилось неосторожное обращение с огнём – таких случаев зафиксировали 2372.

В городах и районных центрах произошло 840 пожаров с прямым ущербом 309 тысяч рублей. Жертвами огня стали 17 человек, двое из которых были в состоянии алкогольного опьянения. В сельской местности зафиксировали 2115 пожаров с ущербом 23 млн 135 тысяч рублей. Погибли 33 человека, в том числе шестеро — в нетрезвом виде.

В жилом секторе зарегистрировали 562 пожара с прямым материальным ущербом 6 млн 652 тысячи рублей. Чаще всего их причиной становились нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (271 случай). На этих пожарах погибли 50 человек.

За девять месяцев огонь уничтожил в области 386 строений, 24 единицы автотранспорта и 2 млн 596 тысяч 90 квадратных метров площадей. Пожарным удалось спасти 426 человек, 24 автомобиля, 177 строений и материальные ценности на общую сумму 123 млн 213 тысяч рублей.