У детей псковских учителей будет преимущество при приёме в детсады и школы

Дополнительные меры поддержки педагогов ввели в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Теперь дети учителей имеют право на первоочередной приём в детские сады региона, государственные школы по месту основной работы педагога, а также в государственные организации допобразования областного подчинения.

Льгота действует, пока у учителя заключен трудовой договор. Стаж не имеет значения. Наличие других мер соцподдержки не влияет на право получить льготу.

Муниципалитетам рекомендовали принять аналогичные меры для детей педагогов.

«В Псковской области мы последовательно обеспечиваем создание комфортных условий как для обучения и воспитания детей, так и для всесторонней поддержки самих педагогов. Эта работа, в том числе в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», будет продолжена», – заявил Михаил Ведерников.