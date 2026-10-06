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Общество

Центр адаптивного спорта в Псковской области построят к 2028 году

6 октября 2026 года, 15:35

Центр адаптивной физической культуры и спорта в Псковской области должен быть готов в 2028 году. Об этом заявила вице-губернатор региона Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Центр адаптивного спорта в Псковской области построят к 2028 году

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На проект выделили 1 млрд 350 млн рублей. Заявлено два комплекса – в Пскове и в Печорах, рядом с паломническим центром Псково-Печерского монастыря.

«Задача стоит завершить строительные работы в 2028 году. Это достаточно сжатый срок для такого проекта. Мы сейчас активно работаем с Минспорта и Российским спортивным фондом. Идёт процесс создания нормативной базы под этот проект», — рассказала Ольга Тимофеева.

В центрах будут  решать, какие виды спорта развивать с учётом ограничений здоровья людей.

«Ребята возвращаются с СВО, и есть большой запрос на участие в спортивных мероприятиях, тренировках – сейчас мы работаем в этом направлении со спортшколами. Через какое-то время этих мощностей для занятий вернувшихся будет не хватать. Мы проанализировали потребность и посмотрели типовые проекты, доложили губернатору, он одобрил, и теперь мы идём далее», – сказала Ольга Тимофеева. 

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